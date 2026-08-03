Jéssica Vieira faz partilha amorosa com direito a declaração: «Apaixonem-se por alguém que olhe para vocês…»
- Big Brother
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Jéssica Vieira voltou a conquistar os seguidores com um momento divertido e ternurento. Desta vez, a protagonista não foi a ex-concorrente de reality shows, mas sim a sua cadela, Kyra.
Jéssica Vieira recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar um momento que rapidamente arrancou sorrisos aos seguidores.
Na publicação, a ex-concorrente mostrou a cadela Kyra completamente concentrada num pão com queijo e fiambre, num olhar que não deixou margem para dúvidas sobre a vontade de provar o petisco.
A acompanhar a imagem, Jéssica escreveu uma legenda bem-humorada, que depressa conquistou os fãs pela sua ternura: «Apaixonem-se por alguém que olhe para vocês, como a Kyra olha para este pão com queijo e fiambre».
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