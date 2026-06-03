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Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

  • Secret Story
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Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma - Big Brother

Jéssica Vieira decidiu esclarecer o que escondem as chaves misteriosas que partilha com Marcelo Palma, depois de terem surgido rumores de uma alegada relação.

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Marcelo Palma e Jéssica Vieira quebraram finalmente o silêncio sobre as misteriosas chaves que ambos partilharam nas redes sociais, e que fizeram surgir rumores de que os dois poderiam estar a viver um romance.

Os dois estiveram presentes no Diário do Secret Story - Desafio Final desta terça-feira, 2 de junho, onde estiveram a comentar os últimos acontecimentos que envolvem Afonso Leitão e Catarina Miranda. No final da emissão, Nuno Eiró quis saber, afinal, o que escondem as tais chaves que os dois partilham.

«Aquelas duas chaves, que toda a gente já estava a fazer casamento, têm a mesma ranhura, mas não é de uma casa?», questionou.

Jéssica Vieira negou categoricamente a possibilidade de os dois amigos terem um romance e decidiu esclarecer tudo. «Longe disso. Longe de ser da mesma casa. É de um imóvel, e muita gente vai poder usufruir desse imóvel», disse.

«Abre em breve», acrescentou Marcelo Palma.

Pode ver tudo aqui:

Temas: Jéssica Vieira Marcelo Palma Chaves

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