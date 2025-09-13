Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»

Depois de uma noite de emoções fortes, a vencedora do Big Brother Verão não seguiu sozinha para casa. À sua espera estava uma companhia especial e bem conhecida do público: Márcia Soares, ex-concorrente e grande amiga que nunca deixou de a apoiar durante a competição.

A vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão continua a gerar momentos de grande emoção fora da casa mais vigiada do país. Depois de conquistar o público e vencer a edição frente a Catarina Miranda, a jovem reencontrou-se com a amiga Márcia Soares, ex-concorrente de uma edição anterior do Big Brother Verão.

Márcia esteve sempre a apoiar Jéssica ao longo da competição, demonstrando publicamente a sua amizade e confiança no percurso da agora vencedora. O reencontro, após a grande final, foi marcado por lágrimas, abraços apertados e muita cumplicidade.

Entre sorrisos e emoção, as duas trocaram palavras de carinho e mostraram a força de uma amizade que resistiu ao tempo e às diferentes edições do programa. O momento rapidamente se destacou nas redes sociais, onde fãs elogiaram a ligação autêntica entre as duas ex-concorrentes.

Mais do que uma vitória individual, Jéssica tem feito questão de partilhar este triunfo com todos os que a apoiaram, e o reencontro com Márcia Soares foi a prova de que o Big Brother também deixa laços que permanecem para além do jogo. «Amizade mais bonita 🩷», «É sobre isto que vale a pena AMOR !!!💖💖👑👑», «O tão aguardado momento. Que amizade incrível 😍», pode ler-se.