Já não esconde! Jéssica Vieira publica primeira foto ao lado do novo amor

Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida

Jéssica Vieira está cada vez mais sexy: e estas são as imagens que comprovam!

Jéssica Vieira confirmou que voltou a ter o coração ocupado, mas a identidade do novo namorado continua a ser “secreta”. Este sábado, dia 26 de julho, a vencedora do Big Brother Verão 2025 partilhou, pela primeira vez, uma fotografia ao lado da cara-metade.

A imagem, publicada nos stories do Instagram, mostra o casal sentado no carro, num momento de cumplicidade: o namorado surge com a mão pousada sobre a perna da jovem, num gesto de carinho. Jéssica Vieira optou por não acompanhar a fotografia com qualquer legenda, preferindo deixar apenas um símbolo, um coração branco, a confirmar o novo romance.

Apesar de manter o rosto do companheiro fora do radar mediático, a ex-concorrente do reality show da TVI parece não esconder a felicidade da nova fase amorosa.