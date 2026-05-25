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Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica

  • Secret Story
  • Ontem às 17:07
Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica - Big Brother

Depois de conquistar Portugal e dar a volta a uma vida marcada por dificuldades, Jéssica Vieira prepara-se agora para surpreender os fãs com um novo projeto, e há um nome bem conhecido a acompanhá-la nesta aventura.

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Muito antes de se tornar um rosto conhecido do pequeno ecrã e conquistar o carinho do público, Jéssica Vieira teve de aprender cedo a adaptar-se às circunstâncias da vida. Marcada por dificuldades financeiras e por um percurso feito de esforço e resiliência: «Mudei de casa 14 vezes durante a adolescência». A vencedora do Big Brother Verão nunca teve espaço para idealizar um futuro perfeito.

Numa entrevista a Manuel Luís Goucha, quando saiu do Secret Story 8 admitiu: «Eu já quis ser tanta coisa», recordando uma fase em que sonhava traçar um caminho diferente. Ainda assim, a realidade falou mais alto: «Não tive a opção de escolher, tive que me fazer à vida e fui ser aquilo que dava».

Apesar das limitações, houve sonhos que nunca desapareceram totalmente. Um deles passava pela área da psicologia, algo com que ainda hoje se identifica. «Quis muito ser psicóloga, porque gosto de pessoas e identifico muito isso na estética, daí ter optado por seguir esse caminho», revelou, explicando que foi precisamente no contacto próximo com as pessoas que encontrou uma forma de se realizar. Antes disso, passou por várias experiências profissionais, incluindo uma passagem por uma peixaria que recorda com carinho: «Trabalhei numa peixaria e fui muito feliz».

Foi, no entanto, na estética que acabou por descobrir a sua verdadeira vocação. Mais do que o lado técnico, foi a ligação humana que a conquistou. «Ganhei o gosto pela estética, pela proximidade com as pessoas», partilhou. 

Ne ano passado acabou por entrar em mais um reality show, o Big Brother Verão e teve uma vitória memorável, que a fez ganhar ainda mais o carinho do público. Hoje, está investida num novo projeto que promete ser bombástico, e quem está do lado dela é Marcelo Palma, que enfrentou consigo o desafio do Secret Story 8.

 

Temas: Jéssica Vieira Peixeira Esteticistas Vencedora

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