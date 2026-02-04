Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar" - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros» - Big Brother

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão, está muito mais magra e as imagens do antes e depois desta transformação são surpreendentes.

Depois de vencer o Big Brother Verão, Jéssica Vieira decidiu adotar hábitos de vida mais saudáveis e os resultados estão à vista! Esta quarta-feira, 4 de fevereiro, a nortenha partilhou o incrível antes e depois do seu corpo, depois de ter recorrido à ajuda de Francisco Macau. 

«ESTA É A MINHA TRANSFORMAÇÃO. Três meses de trabalho, menos 6 quilos e menos 9 centímetros de perímetro abdominal. Mas não foi só isso. Foi ganhar mais energia e mais VIDA», começou por escrever, na legenda de duas fotografias em que mostra o antes e depois da sua transformação corporal.

«A Team Macau não mudou apenas o meu corpo. Ajudou-me a descobrir uma versão de mim que eu ainda não conhecia, uma Jéssica que aprendeu a cuidar também do que está dentro», acrescentou. 

Pode ver tudo aqui:

A caixa de comentários daquela partilha encheu-se de rasgados elogios à nova silhueta de Jéssica Vieira. «UAU 🔥 estás de parabéns 👏👏 nada que não dê bom resultado com persistência e dedicação 🙏», «Woooow, que resultado 👏», «muito orgulho! que inspiração bonita🤍», «Parabéns 👏👏👏 és linda e isso vem de dentro ❤️», «Uauuuu parabéns 🩵», «Inspiras-me, todos os dias 🤍», «Que mudançaaaaaaaaa!! Tu já eras uma gatona agora então nem se falaaaaaaaa😍», são alguns dos comentários que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Jéssica Vieira que preparámos para si

Temas: Jéssica Vieira Perder Peso Fitness Magra Big brother verão

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Ontem às 19:52

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Ontem às 16:43

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

4 fev, 16:31

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

28 jan, 16:26
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

30 jun 2025, 01:14

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! As primeiras imagens da cerimónia de sonho

13 set 2025, 17:32

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Ontem às 19:52

Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas

8 ago 2025, 16:13
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Ontem às 16:43

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

4 fev, 21:36

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

4 fev, 16:31

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

4 fev, 15:28

A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores

3 fev, 16:44
O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

4 fev, 15:28

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

29 jan, 19:20

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57

«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

29 jan, 16:24
03:28

Como nunca o viu! Filipe Delgado fica sem voz e de lágrimas nos olhos ao ler carta emocionante do marido

Há 2h e 2min

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Há 2h e 47min
01:44

Inédito. Filipe Delgado "enche" depois de piscar o olho ao Instrutor Joaquim

Há 3h e 17min
07:00

Apanhado em flagrante! Filipe Delgado protagoniza momento digno de meme

Há 3h e 20min

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ontem às 20:04
Ana Soares e Ruben Silvestre apresentam a filha bebé... de forma original: veja as imagens!

Há 2h e 20min

Marcia Soares considera que Francisco Monteiro "andava perdido": "Finalmente ressurgiu"

Ontem às 15:28

"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

Ontem às 13:08

Marcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: "É das pessoas mais incríveis"

Ontem às 12:58

"Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?": Francisco Monteiro responde!

Ontem às 08:38
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
