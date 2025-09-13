As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

Jéssica Vieira é a grande vencedora do Big Brother Verão. Numa final histórica, realizada pela primeira vez ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras, Jéssica Vieira arrecadou o primeiro lugar, derrotando Catarina Miranda, que ficou em segundo.

Logo após receber o prémio, Jéssica deu a primeira entrevista após a grande vitória.

«Sem vocês isto não acontecia. Obrigada por terem acreditado, por estarem do meu lado e verem o que muita gente não conseguiu vir», declarou, mostrando estar incrédula com o resultado.

«Nem nos meus melhores sonhos, quando oiço o meu nome sinto que o meu coração parou», acrescentou.

Jéssica frisa ainda que o segredo da vitória foi a sua autenticidade. «Fui eu e só eu. Não mudava nada».

Uma final muito renhida

Depois de meses de muitas emoções e momentos inesquecíveis, chegou ao fim o Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela foram os grandes finalistas, mas apenas um conquistou o coração dos portugueses e levou para casa o prémio final de 30 mil euros.

E o grande vencedor é Jéssica Vieira, com 53% dos votos do público. A revelação foi feita por Maria Botelho Moniz, em pleno jardim do Parque dos Poetas, em Oeiras, perante milhares de pessoas que se reuniram para assistir ao momento mais aguardado da temporada.

No segundo lugar ficou Catarina Miranda, com 47%, seguido por Viriato Quintela (com 10%) em terceiro e Afonso Leitão (com 1%) em quarto lugar.

Ao longo desta edição, os concorrentes viveram momentos intensos, desde grandes amizades até discussões acesas que marcaram a casa. O público acompanhou de perto cada detalhe e foi decisivo na escolha daquele que se tornou o grande vencedor.

O Big Brother Verão despede-se assim em festa, deixando memórias que ficarão na história do reality show.