Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar"

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar"

20:00
"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

19:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:32
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:22
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:15
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:12
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

18:54
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»
02:05

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois
  • Secret Story
  • Ontem às 15:23

  Secret Story
  Ontem às 15:23
Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Jéssica Vieira, a vencedora do Big Brother Verão, apostou num novo visual que deixou todos boquiabertos. Veja as imagens.

Depois de vencer o Big Brother Verão, Jéssica Vieira decidiu mudar de visual! A jovem nortenha, de 29 anos, apostou num novo corte e numa nova cor de cabelo e está a deixar os fãs rendidos a esta transformação.

Jéssica Vieira partilhou um vídeo, no Instagram, em que surge mais loira e com o cabelo bem mais curto. Já estava mais que na hora desta mudança. Nesta nova fase da minha vida, estava mesmo a precisar desta mudança! Recomeços na vida, pedem mudanças de look como esta 😍», escreveu, na legenda da publicação.

Pode ver aqui as imagens da incrível mudança:

Na caixa de comentários da publicação, Jéssica Vieira recebeu vários elogios ao seu novo look. «Que Arrasooooo, és PERFEITA 💖», «ARRASADORA ✨✨», «Perfeita, zero defeitos 😍», «Quem é esta diva?», «Wow! Lindíssima»; «Que gata!», «Boa mudança🔥», «Sempre linda, mas agora MARAVILHOSA 😍», «Po-de-ro-sa !🔥», pode ler-se nos comentários.

Alguns colegas do Big Brother Verão também reagiram à mudança da vencedora do reality show da TVI. «Amoooooo 😍», escreveu Ana Duarte. «Ficaste ainda mais linda 😍», reagiu Kina. «Jesus ❤️❤️❤️❤️mana mais linda porra 😍 Adoro», comentou Fábio Paim. 

 

Temas: Jéssica Vieira Visual Cabelo

