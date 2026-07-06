Venceu o Big Brother e hoje está irreconhecível. O método utilizado para perder peso vai surpreende-lo

Joana Albuquerque conquistou o público ao vencer uma edição do Big Brother, mas, nos últimos tempos, tem sido a sua transformação física que tem dado que falar. A antiga concorrente mostra-se hoje mais confiante e feliz com a sua imagem e fez questão de revelar o método que seguiu para perder peso.

Através das redes sociais, Joana explicou que não recorreu a soluções milagrosas. Pelo contrário, apostou numa mudança de hábitos e na disciplina para alcançar os resultados desejados.

Entre as medidas que adotou, destacou a decisão de "suspender a ingestão de qualquer alimento que fosse extremamente calórico", uma escolha que considera ter sido determinante no processo.

Ainda assim, sublinha que o segredo esteve na combinação de vários fatores. "Acima de tudo um bom défice calórico, muito ginásio e CONSISTÊNCIA!", escreveu, deixando claro que a regularidade foi a chave para atingir os seus objetivos.

A vencedora do Big Brother tem partilhado regularmente a sua evolução física com os seguidores, inspirando quem acompanha o seu percurso.