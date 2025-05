Inesperado! Joana Albuquerque surpreende com mudança de visual: «A minha nova cor…»

Joana Albuquerque, ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para mostrar uma mudança de visual que fez recentemente.

«Fartei-me de ser loira *-* a minha nova cor podem perguntar no perfil @domuscenter qual é porque eu só olhei e escolhi 😂», escreveu na legenda da partilha.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as fotos de como era Joana Albuquerque e como está agora.

De recordar que Joana Albuquerque ficou conhecida em 2020, ao participar na edição Big Brother - A Revolução, onde se destacou pela sua personalidade vincada e espírito determinado.

Em 2021, voltou a entrar na casa mais vigiada do país, desta vez em Big Brother - Duplo Impacto, onde viveu um conturbado romance com Bruno Savate que captou a atenção do público.

Recorde aqui, todas as namoradas de Bruno Savate nos reality shows da TVI.

Mas Joana Albuquerque é muito mais do que uma figura de reality show. Sempre com um olhar atento às tendências e com uma paixão assumida pelo mundo da moda, a jovem tem vindo a traçar o seu percurso também fora dos ecrãs. Desde presenças em eventos de lifestyle e moda, até colaborações com marcas, Joana Albuquerque não esconde o seu gosto pelo estilo e pela expressão criativa.

Agora, há uma nova faceta que começa a despertar curiosidade: Joana Albuquerque tem-se aventurado no mundo da cerâmica. Sim, leu bem.

A ex-BB partilhou nas redes sociais uma experiência numa aula de cerâmica, um espaço onde encontra tranquilidade, foco e uma forma muito pessoal de criar com as mãos. Esta aproximação ao universo artístico revela um lado mais introspectivo e sensível, que vai conquistando os fãs, peça a peça.

Com uma base de seguidores fiel e atenta, Joana Albuquerque continua a alimentar um caminho feito de autenticidade, onde a exposição mediática se cruza com momentos mais íntimos e criativos. Seja através da moda, da arte ou simplesmente pela sua presença genuína, a jovem de Cascais continua a dar cartas — e a reinventar-se.