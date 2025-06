Está revelado o motivo por trás da mudança de casa de Joana Albuquerque... e é de partir o coração

Joana Albuquerque, uma das figuras mais marcantes e polémicas das últimas edições do Big Brother, está a viver uma nova fase... mas não pelas melhores razões.

A influenciadora digital e vencedora do Big Brother - Duplo Impacto partilhou um vídeo no Instagram onde se mostra a mudar de casa, algo que, à primeira vista, podia parecer um recomeço entusiasmante.

No entanto, Joana explicou, com sinceridade, que o motivo desta mudança foi o fim da relação amorosa que mantinha há dois anos e meio: “Quando acabas uma relação de dois anos e meio e voltas a sair à noite com as tuas amigas”, revela, no vídeo que publicou na sua conta oficial.

Uma nova fase… ainda a digerir

Nas mais recentes partilhas, Joana aparece entre caixas e móveis, enquanto partilha com os seguidores que está a tentar adaptar-se a esta nova realidade.

Recorde-se que Joana Albuquerque viveu, durante o Big Brother, um mediático envolvimento com Bruno Savate, também ele veterano de reality shows, mas o relacionamento não resistiu ao fim do programa.

Esta última relação, mais longe dos holofotes, durou mais de dois anos e parece ter sido marcada por estabilidade, até agora.

Uma mulher que não tem medo de recomeçar

Conhecida pela sua personalidade assertiva e descomplicada, Joana volta a mostrar que sabe enfrentar de cabeça erguida os altos e baixos da vida pessoal — sem filtros e com genuinidade.

A mudança de casa pode ter um motivo triste, mas também pode abrir caminho a novos projetos, liberdade pessoal e crescimento emocional.