Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars

Mais uma «All Star» revelada. Joana Albuquerque está oficialmente de regresso à casa mais vigiada do país e é uma das concorrentes escolhidas para disputar o «Big Brother All Stars», que estreou hoje, domingo, na TVI.

A gala conduzida por Maria Botelho Moniz continua a revelar os protagonistas escolhidos para esta edição, que pretende colocar frente a frente os «melhores dos melhores». Entre 15 antigos finalistas, sete vencedores e alguns dos nomes mais polémicos dos reality shows, Joana Albuquerque não poderia passar despercebida.

Conhecida como a «Beta de Cascais», Joana tornou-se numa das personalidades mais irreverentes e competitivas da sua geração de concorrentes. E sabe bem o que é sair da casa com o primeiro lugar.

Recorde o percurso de Joana Albuquerque antes deste regresso ao jogo....

Da «Revolução» ao «Duplo Impacto»

A história de Joana Albuquerque no universo do «Big Brother» começou no «Big Brother - A Revolução».

A concorrente de Cascais destacou-se pela personalidade frontal e irreverente, tornando-se rapidamente numa das protagonistas do programa. Mas a primeira experiência estava longe de ser suficiente.

Poucos dias depois de terminar a participação no «Big Brother A Revolução», Joana voltou à mansão da Ericeira para enfrentar um novo desafio: o «Big Brother Duplo Impacto».

Entre as duas experiências, a jovem passou quase seis meses dentro da casa mais vigiada do país. Foi precisamente na segunda participação que viveu alguns dos momentos mais marcantes do seu percurso nos reality shows.

Romance com Bruno Savate marcou o jogo

Bruno Savate foi uma das figuras centrais da passagem de Joana Albuquerque pelo «Duplo Impacto».

Os dois aproximaram-se dentro da casa e acabaram por viver uma relação amorosa perante as câmaras. Entre aproximações e momentos de tensão, o relacionamento tornou-os dois dos grandes protagonistas daquela edição.

O romance, contudo, também chegou ao fim ainda durante o programa.

E o destino acabaria por colocar os dois frente a frente uma última vez.

Joana e Bruno Savate foram precisamente os concorrentes que chegaram ao duelo decisivo pela vitória do «Big Brother Duplo Impacto».

Venceu Bruno Savate na final

Depois de meses fechada na casa, Joana Albuquerque conquistou a preferência dos portugueses.

A «Beta de Cascais» venceu o «Big Brother Duplo Impacto» com 62% dos votos, contra os 38% alcançados por Bruno Savate.

Joana levou para casa o prémio de 20 mil euros, enquanto Savate terminou em segundo lugar e recebeu 7500 euros.

A própria concorrente teve dificuldade em acreditar no resultado.

Quando percebeu que tinha sido escolhida pelo público como vencedora, Joana ficou em «choque» e reagiu com gritos de surpresa.

Era o final de uma experiência particularmente intensa para a jovem, que acumulava então quase seis meses dentro da casa da Ericeira.

A «Beta de Cascais» está de volta

Joana Albuquerque regressa aos reality shows com uma vitória no currículo e com uma personalidade que o público já conhece.

Frontal, competitiva e sem receio do confronto, a jovem integra agora um elenco onde encontrará outros antigos campeões, finalistas e protagonistas que também sabem o que é estar no centro das atenções.

O desafio será diferente daquele que enfrentou em 2021. Desta vez, praticamente todos entram com um histórico conhecido pelos adversários.

Joana já provou que consegue resistir durante meses, envolver-se em algumas das principais histórias de uma edição e, no final, conquistar o público.

Agora, a «Beta de Cascais» terá de provar se continua a ter aquilo que é preciso para vencer entre os «melhores dos melhores».