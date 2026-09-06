Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars

Ao Minuto

00:58
Nomeações a ferver! Saiba quem nomeou quem na estreia do Big Brother All Stars - Big Brother
08:48

Nomeações a ferver! Saiba quem nomeou quem na estreia do Big Brother All Stars

00:54
Tensão continua! Sónia Jesus nomeia Jéssica Maria e lança farpas - Big Brother
02:36

Tensão continua! Sónia Jesus nomeia Jéssica Maria e lança farpas

00:48
Polémica começou! Luís Gonçalves e Catarina Miranda pegam-se durante as nomeações - Big Brother
01:03

Polémica começou! Luís Gonçalves e Catarina Miranda pegam-se durante as nomeações

00:46
Luís Gonçalves indignado com Miguel Vicente: «Está ali armado em fino» - Big Brother
05:57

Luís Gonçalves indignado com Miguel Vicente: «Está ali armado em fino»

00:41
Picardia! Miguel Vicente nomeia Luís e este recusa aperto de mão: «Estás aí armado em importante» - Big Brother
04:08

Picardia! Miguel Vicente nomeia Luís e este recusa aperto de mão: «Estás aí armado em importante»

00:33
Miguel Vicente é o primeiro líder! Veja a reação de Francisco Monteiro - Big Brother
05:01

Miguel Vicente é o primeiro líder! Veja a reação de Francisco Monteiro

00:25
Veja as reações dos concorrentes à entrada de Catarina Miranda no Big Brother All Stars - Big Brother
03:12

Veja as reações dos concorrentes à entrada de Catarina Miranda no Big Brother All Stars

00:24
David Maurício está de regresso ao Big Brother, mas não vem sozinho - Big Brother
04:59

David Maurício está de regresso ao Big Brother, mas não vem sozinho

00:23
A reação hilariante de Francisco Monteiro ao ver Joana Sobral e que deixou Maria Botelho Moniz em choque - Big Brother
04:03

A reação hilariante de Francisco Monteiro ao ver Joana Sobral e que deixou Maria Botelho Moniz em choque

00:14
Desta ninguém esperava: Saiba quem são as duas novas concorrentes do Big Brother All Stars - Big Brother
09:24

Desta ninguém esperava: Saiba quem são as duas novas concorrentes do Big Brother All Stars

23:47
Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui - Big Brother

Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

23:45
Tensão no ar! Sónia Jesus reage à entrada de Jéssica Maria: «Não conheço esta gente» - Big Brother
02:41

Tensão no ar! Sónia Jesus reage à entrada de Jéssica Maria: «Não conheço esta gente»

23:40
Imperdível! Ex-namorados, Diogo Marcelino e Jéssica Maria reencontram-se no Big Brother All Stras - Big Brother
04:38

Imperdível! Ex-namorados, Diogo Marcelino e Jéssica Maria reencontram-se no Big Brother All Stras

23:37
O inesperado aconteceu! Uma concorrente há muito esperada que chega a estúdio de forma hilariante - Big Brother
07:45

O inesperado aconteceu! Uma concorrente há muito esperada que chega a estúdio de forma hilariante

23:28
Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer - Big Brother

Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer

23:28
Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars - Big Brother

Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars

23:28
David Diamond entra na Casa do Big Brother All Stars e já tomou decisões - Big Brother
03:25

David Diamond entra na Casa do Big Brother All Stars e já tomou decisões

23:24
Diogo Marcelino está de volta e confronta-se com David Diamond - Big Brother
04:29

Diogo Marcelino está de volta e confronta-se com David Diamond

23:19
Helena Isabel lança farpa a Érica Silva: «Estava habituada a ver-te mais descascada» - Big Brother
01:30

Helena Isabel lança farpa a Érica Silva: «Estava habituada a ver-te mais descascada»

23:18
Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars - Big Brother

Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars

23:18
David Diamond está de regresso e preparado para tudo no Big Brother All Stars - Big Brother
04:15

David Diamond está de regresso e preparado para tudo no Big Brother All Stars

23:17
Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta - Big Brother

Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta

23:15
Estúdio em silêncio com entrada triunfal de recordista dos reality shows da TVI - Big Brother
06:31

Estúdio em silêncio com entrada triunfal de recordista dos reality shows da TVI

23:10
Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities - Big Brother

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

23:07
Intimidados? Luís Gonçalves entra no Big Brother All Stars e esta foi a reação de todos - Big Brother
05:23

Intimidados? Luís Gonçalves entra no Big Brother All Stars e esta foi a reação de todos

Acompanhe ao minuto

Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars

  • Ana Ribeiro
Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Joana Albuquerque está de volta aos reality shows. A «Beta de Cascais» acaba de ser revelada como concorrente do «Big Brother All Stars», depois de uma passagem inesquecível pelo formato, marcada pelo romance com Bruno Savate e por uma vitória precisamente contra o ex-companheiro.

Mais uma «All Star» revelada. Joana Albuquerque está oficialmente de regresso à casa mais vigiada do país e é uma das concorrentes escolhidas para disputar o «Big Brother All Stars», que estreou hoje, domingo, na TVI.

A gala conduzida por Maria Botelho Moniz continua a revelar os protagonistas escolhidos para esta edição, que pretende colocar frente a frente os «melhores dos melhores». Entre 15 antigos finalistas, sete vencedores e alguns dos nomes mais polémicos dos reality shows, Joana Albuquerque não poderia passar despercebida.

Conhecida como a «Beta de Cascais», Joana tornou-se numa das personalidades mais irreverentes e competitivas da sua geração de concorrentes. E sabe bem o que é sair da casa com o primeiro lugar.

Recorde o percurso de Joana Albuquerque antes deste regresso ao jogo....

Da «Revolução» ao «Duplo Impacto»

A história de Joana Albuquerque no universo do «Big Brother» começou no «Big Brother - A Revolução».

A concorrente de Cascais destacou-se pela personalidade frontal e irreverente, tornando-se rapidamente numa das protagonistas do programa. Mas a primeira experiência estava longe de ser suficiente.

Poucos dias depois de terminar a participação no «Big Brother A Revolução», Joana voltou à mansão da Ericeira para enfrentar um novo desafio: o «Big Brother Duplo Impacto».

Entre as duas experiências, a jovem passou quase seis meses dentro da casa mais vigiada do país. Foi precisamente na segunda participação que viveu alguns dos momentos mais marcantes do seu percurso nos reality shows.

Romance com Bruno Savate marcou o jogo

Bruno Savate foi uma das figuras centrais da passagem de Joana Albuquerque pelo «Duplo Impacto».

Os dois aproximaram-se dentro da casa e acabaram por viver uma relação amorosa perante as câmaras. Entre aproximações e momentos de tensão, o relacionamento tornou-os dois dos grandes protagonistas daquela edição.

O romance, contudo, também chegou ao fim ainda durante o programa.

E o destino acabaria por colocar os dois frente a frente uma última vez.

Joana e Bruno Savate foram precisamente os concorrentes que chegaram ao duelo decisivo pela vitória do «Big Brother Duplo Impacto».

Venceu Bruno Savate na final

Depois de meses fechada na casa, Joana Albuquerque conquistou a preferência dos portugueses.

A «Beta de Cascais» venceu o «Big Brother Duplo Impacto» com 62% dos votos, contra os 38% alcançados por Bruno Savate.

Joana levou para casa o prémio de 20 mil euros, enquanto Savate terminou em segundo lugar e recebeu 7500 euros.

A própria concorrente teve dificuldade em acreditar no resultado.

Quando percebeu que tinha sido escolhida pelo público como vencedora, Joana ficou em «choque» e reagiu com gritos de surpresa.

Era o final de uma experiência particularmente intensa para a jovem, que acumulava então quase seis meses dentro da casa da Ericeira.

A «Beta de Cascais» está de volta

Joana Albuquerque regressa aos reality shows com uma vitória no currículo e com uma personalidade que o público já conhece.

Frontal, competitiva e sem receio do confronto, a jovem integra agora um elenco onde encontrará outros antigos campeões, finalistas e protagonistas que também sabem o que é estar no centro das atenções.

O desafio será diferente daquele que enfrentou em 2021. Desta vez, praticamente todos entram com um histórico conhecido pelos adversários.

Joana já provou que consegue resistir durante meses, envolver-se em algumas das principais histórias de uma edição e, no final, conquistar o público.

Agora, a «Beta de Cascais» terá de provar se continua a ter aquilo que é preciso para vencer entre os «melhores dos melhores».

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Joana Albuquerque Bruno Savate

Relacionados

Fábio Pereira de costas voltadas com a família por causa de Liliana? Ex-concorrente revela o que está a acontecer

Maria Botelho Moniz "abre o jogo" sobre quem vai entrar no «Big Brother All Stars»: «O facto de os conhecer...»

A dias do casamento com Daniel Monteiro, Iury Mellany toma decisão que apanhou todos de surpresa: «Não podia...»

Vai entrar no «Big Brother All Stars»? Vencedora de peso deixa poucas dúvidas: «Tudo o que vem aí...»

O que se passa com Jéssica Vieira? Vencedora do «Big Brother» toma decisão: «Precisava mesmo de parar»

Mais Vistos

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Ontem às 11:45

Ficou noiva em direto, mas separou-se longe das câmaras. Hoje, é dona de um "império" e volta a brilhar no BB All Stars

Há 2h e 47min
04:21

Maria Botelho Moniz abandona estúdio em direto por causa de um concorrente: «Não estou para isto»

Há 3h e 18min

De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars

Há 3h e 32min

Sónia Jesus ataca Jéssica Maria e envolve-se em luta pública contra ex-marido de Joana Diniz

7 mai 2025, 16:24
Ver Mais

Notícias

Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

Há 1h e 44min

Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer

Há 2h e 3min

Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars

Há 2h e 4min

Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars

Há 2h e 13min

Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta

Há 2h e 14min
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira «despede-se dos 48» em biquíni: «A mais gata»

Ontem às 19:37

Ex-concorrente do Big Brother tem confronto na rua e filma tudo: «Ameaçou passar-me o carro por cima»

Ontem às 12:12

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Ontem às 11:45

Iury Mellany já disse "sim" a Daniel Monteiro. E o vestido escolhido é digno de um conto de fadas

5 set, 19:11

Cara conhecida dos realities faz revelação: «A vida coloca-nos à prova quando menos esperamos»

5 set, 18:51
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

Há 2h e 21min

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

Há 2h e 29min

Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

Há 3h e 50min

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

5 set, 00:56

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

5 set, 00:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother": guerra entre Sónia Jesus e Joana Albuquerque até já envolveu detenção de Vitó!

Há 27 min

Afinal, porque Sónia Jesus e Jéssica Gomes não se falaram na estreia do "Big Brother"? Esta pode ser a razão!

Há 1h e 5min

"Big Brother": Diogo Marcelino teve a vida em risco e guardou segredo impactante... durante 91 dias!

Há 1h e 40min

Antes da estreia do "Big Brother", Catarina Miranda confrontou Luís Gonçalves: "Isso é tudo medo?"

Há 1h e 53min

Érica Silva entra no "Big Brother"... 13 anos após ter um dos segredos mais polémicos de sempre em "Secret Story"!

Há 2h e 11min
Ver Mais Outros Sites