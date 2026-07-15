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Radiante, Joana d'Albuquerque faz partilha sobre nova fase: «Finalmente disse que sim»

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Radiante, Joana d'Albuquerque faz partilha sobre nova fase: «Finalmente disse que sim» - Big Brother

Joana Albuquerque mostra o lado mais sexy em biquíni

A surpreendente mudança de visual de Joana Albuquerque. A Beta de Cascais, que namorou com Savate

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Joana d'Albuquerque surpreendeu os seguidores com uma grande novidade.

Joana d'Albuquerque voltou a surpreender os seguidores com uma nova partilha nas redes sociais. A vencedora do Big Brother - Duplo Impacto surgiu radiante e deixou uma mensagem que, inicialmente, fez muitos acreditar que estaria a anunciar um noivado.

«Finalmente disse que sim», escreveu. No vídeo, Joana d'Albuquerque aparece com a argola da chave no dedo, numa imagem que rapidamente despertou a curiosidade dos internautas e deu a entender que poderia estar a viver uma nova fase a nível amoroso.

No entanto, a ex-concorrente acabou por revelar a verdadeira surpresa. A publicação não estava relacionada com um pedido de casamento, mas sim com a compra de um novo carro de luxo da Mercedes.

Joana fez questão de mostrar a nova aquisição e voltou a recorrer ao humor que tão bem a caracteriza. «O outro estava sujo então troquei…», escreveu na descrição da publicação.

A nova compra não passou despercebida aos seguidores, que acompanharam mais uma das partilhas bem-humoradas da ex-concorrente do reality show.

Veja o vídeo aqui:


 

Temas: Joana Albuquerque Carros de Luxo

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