Surpresa! Joana Albuquerque «encerra rumores de vez» ao lado de alguém especial (e conhecido)

As férias de sonhos de Inês Morais depois de vencer o Big Brother

Inês Morais e Joana d'Albuquerque estiveram juntas esta terça-feira, 9 de setembro, e registaram o momento com uma publicação no Instagram. A vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story – Desafio Final partilhou um vídeo gravado no interior de um carro, no qual surge acompanhada pela vencedora do Big Brother – Duplo Impacto.

Na legenda da publicação, Inês Morais aproveitou para brincar com as comparações que têm sido feitas entre as duas figuras públicas, escrevendo: «Agora que já nos viram no mesmo sítio, podem concluir que não somos a mesma pessoa? Obrigada».

Joana d'Albuquerque reagiu pouco depois na caixa de comentários, reforçando a ideia com humor: “Espero que isto encerre com os rumores de vez”.

O vídeo está disponível na conta oficial de Inês Morais e Joana Albuquerque no Instagram.