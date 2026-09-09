Ao Minuto

12:42
A provocação mais intensa deste reality! Diogo Marcelino entra em confronto direto com Zaza - Big Brother
03:48

A provocação mais intensa deste reality! Diogo Marcelino entra em confronto direto com Zaza

12:39
Complô contra Zaza? Concorrentes disparam contra o treinador de padel: «Não estás bem aqui dentro» - Big Brother
08:35

Complô contra Zaza? Concorrentes disparam contra o treinador de padel: «Não estás bem aqui dentro»

12:32
Passada como nunca a vimos: Sónia Jesus arrasa postura de Miguel Vicente como líder e não deixa nada por dizer - Big Brother
02:51

Passada como nunca a vimos: Sónia Jesus arrasa postura de Miguel Vicente como líder e não deixa nada por dizer

12:24
A pergunta que todos querem saber. Jéssica "encosta" Sónia à parede: «O que é que tens contra mim?» - Big Brother
03:36

A pergunta que todos querem saber. Jéssica "encosta" Sónia à parede: «O que é que tens contra mim?»

12:16
Joana Sobral na mira de Teresa e Miranda: Concorrentes não poupam a colega e deixam aviso «Intragável...» - Big Brother
04:23

Joana Sobral na mira de Teresa e Miranda: Concorrentes não poupam a colega e deixam aviso «Intragável...»

12:09
O meme voltou: Durante uma acesa discussão com Joana Sobral, Vera afirma: «Não preciso de ti para a minha presença ser notada» - Big Brother
04:14

O meme voltou: Durante uma acesa discussão com Joana Sobral, Vera afirma: «Não preciso de ti para a minha presença ser notada»

12:03
«Se parares de policiar...»: Diogo é implacável com Ana mas não fica sem resposta - Big Brother
02:26

«Se parares de policiar...»: Diogo é implacável com Ana mas não fica sem resposta

11:40
Desabafo inesperado. Com a voz embargada, Sónia abre o coração a Francisco Monteiro: «Posso chorar?» - Big Brother
01:54

Desabafo inesperado. Com a voz embargada, Sónia abre o coração a Francisco Monteiro: «Posso chorar?»

11:22
Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável - Big Brother

Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável

11:06
Helena Isabel desabafa sobre Luís Gonçalves: «Pode estar a sentir-se comprometido...» - Big Brother
02:21

Helena Isabel desabafa sobre Luís Gonçalves: «Pode estar a sentir-se comprometido...»

10:29
Conversas noturnas deixam os concorrentes incomodados: «Falta de respeito» - Big Brother
02:35

Conversas noturnas deixam os concorrentes incomodados: «Falta de respeito»

10:07
Diana Lopes revela mensagens privadas de Francisco Monteiro… sobre duas caras bem conhecidas - Big Brother

Diana Lopes revela mensagens privadas de Francisco Monteiro… sobre duas caras bem conhecidas

01:53
Érica não cala a revolta com o barulho na hora de ir dormir e atira em todas as direções - Big Brother
04:40

Érica não cala a revolta com o barulho na hora de ir dormir e atira em todas as direções

01:19
Vera "perde a cabeça" com Joana Sobral: «Não me faças passar por parva» - Big Brother
02:02

Vera "perde a cabeça" com Joana Sobral: «Não me faças passar por parva»

00:20
Cansada das atitudes de Sónia, Jéssica dá um murro na mesa: «Está a tomar as dores...» - Big Brother
03:31

Cansada das atitudes de Sónia, Jéssica dá um murro na mesa: «Está a tomar as dores...»

23:18
«É a minha crush»: Miranda não esconde interesse por Francisco Monteiro. E a reação surpreende - Big Brother
05:15

«É a minha crush»: Miranda não esconde interesse por Francisco Monteiro. E a reação surpreende

23:07
«Absolutamente contrariado»: Zaza deixa as colegas em choque com revelação que pode comprometer a estadia no programa - Big Brother
02:04

«Absolutamente contrariado»: Zaza deixa as colegas em choque com revelação que pode comprometer a estadia no programa

23:00
Francisco Monteiro é encostado à parede por Érica e Helena Isabel e admite: «É burrice da minha parte, não consigo fazer melhor» - Big Brother
06:58

Francisco Monteiro é encostado à parede por Érica e Helena Isabel e admite: «É burrice da minha parte, não consigo fazer melhor»

22:56
Ameaça desistência? Francisco Monteiro passa-se com Luís Gonçalves durante discussão: «Eu vou-me embora» - Big Brother
06:17

Ameaça desistência? Francisco Monteiro passa-se com Luís Gonçalves durante discussão: «Eu vou-me embora»

22:35
A tampa saltou! Sónia Jesus perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Estás-me a chamar burra?» - Big Brother
07:15

A tampa saltou! Sónia Jesus perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Estás-me a chamar burra?»

22:26
«Tiveste a dormir a tarde toda!»: Sónia perde a calma com Francisco Monteiro. E tudo por causa da prova semanal - Big Brother
07:24

«Tiveste a dormir a tarde toda!»: Sónia perde a calma com Francisco Monteiro. E tudo por causa da prova semanal

21:58
Depois de Sónia, é a vez de Ana de provar os famosos jalapenhos. E o momento é hilariante - Big Brother
06:14

Depois de Sónia, é a vez de Ana de provar os famosos jalapenhos. E o momento é hilariante

21:48
De rebolar a rir! Sónia Jesus protagoniza momento icónico. E envolve uma pizza - Big Brother
04:01

De rebolar a rir! Sónia Jesus protagoniza momento icónico. E envolve uma pizza

21:43
Tente não rir! Sónia Jesus mostra "dotes linguísticos" - Big Brother
02:18

Tente não rir! Sónia Jesus mostra "dotes linguísticos"

21:41
«Eles excedem-se»: Helena Isabel “esgota paciência com Catarina Miranda e Luís Gonçalves - Big Brother
07:33

«Eles excedem-se»: Helena Isabel “esgota paciência com Catarina Miranda e Luís Gonçalves

Acompanhe ao minuto

Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável

  • Sofia Noval Baptista
Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Joana Albuquerque está de regresso ao universo dos reality shows e decidiu preparar uma surpresa muito especial para os pais. Antes de revelar que iria entrar no Big Brother All Stars, a concorrente conduziu-os por uma conversa que começou de forma aparentemente inocente, mas que acabou por ter uma reviravolta inesperada.

Joana Albuquerque voltou a entrar no mundo dos reality shows e, desta vez, quis registar em vídeo um dos momentos mais especiais antes da sua entrada no Big Brother All Stars: a reação dos pais à novidade.

A concorrente começou por testar o amor dos progenitores e lançou uma pergunta aparentemente simples: "De 0 a 10, quanto é que gostam de mim?" A resposta, contudo, rapidamente ultrapassou aquilo que seria expectável numa escala convencional.

Entre risos e cumplicidade, Joana aproveitou ainda para recordar que se tinha despedido e perceber se os pais apoiariam essa decisão caso o motivo fosse não se sentir bem no trabalho que estava a desempenhar. A resposta foi clara: o mais importante seria que a filha estivesse bem.

A grande revelação

Depois de preparar o terreno, Joana chegou finalmente à novidade que tinha para contar. A concorrente revelou aos pais que estava de regresso aos reality shows e que tinha sido escolhida para integrar o elenco do Big Brother All Stars.

Se Joana provavelmente já imaginava que a notícia iria provocar uma reação forte, dificilmente poderia prever o momento que se seguiu. O choque, a surpresa e a incredulidade dos pais tornam a gravação num dos momentos mais divertidos do seu regresso à televisão.

A reação não passou despercebida e rapidamente se percebeu que a entrada de Joana no reality show não era propriamente algo que os pais estivessem à espera de ouvir naquele momento.

De volta aos reality shows

Depois de já ter vivido anteriormente a experiência, Joana Albuquerque prepara-se agora para enfrentar um novo desafio no Big Brother All Stars, desta vez ao lado de concorrentes que também têm passado pelos formatos mais marcantes da televisão portuguesa.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, ficou registada a reação daqueles que certamente serão alguns dos seus maiores apoiantes nesta nova aventura: os pais.

E uma coisa é certa: se a entrada no Big Brother All Stars promete dar que falar, a forma como Joana contou a novidade em casa já deixou uma boa história para recordar.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Joana Albuquerque Pais

Relacionados

Diana Lopes revela mensagens privadas de Francisco Monteiro… sobre duas caras bem conhecidas

Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é

Há uma coincidência inacreditável no regresso de Jéssica Maria ao Big Brother All Stars. E só os mais atentos repararam

Fora da Casa

Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

Há 33 min

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Há 43 min

Ex-concorrente do Secret Story choca todos com separação polémica: «Não quero mais contacto com ela»

Há 1h e 35min

«Que estrondo»: Cristina Ferreira celebra 49 anos com um físico invejável

Há 2h e 57min

Ex-concorrente de Reality show perde os filhos gémeos apenas 9 dias após nascerem. O desabafo é de partir o coração

Ontem às 19:39

Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

Ontem às 17:31
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Ontem às 10:48
02:04

«Absolutamente contrariado»: Zaza deixa as colegas em choque com revelação que pode comprometer a estadia no programa

Ontem às 23:07
06:14

Depois de Sónia, é a vez de Ana de provar os famosos jalapenhos. E o momento é hilariante

Ontem às 21:58
06:17

Ameaça desistência? Francisco Monteiro passa-se com Luís Gonçalves durante discussão: «Eu vou-me embora»

Ontem às 22:56
05:15

«É a minha crush»: Miranda não esconde interesse por Francisco Monteiro. E a reação surpreende

Ontem às 23:18
Ver Mais

Notícias

Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

Há 33 min

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Há 43 min

Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável

Há 1h e 29min

Ex-concorrente do Secret Story choca todos com separação polémica: «Não quero mais contacto com ela»

Há 1h e 35min

Diana Lopes revela mensagens privadas de Francisco Monteiro… sobre duas caras bem conhecidas

Há 2h e 44min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Ontem às 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Ontem às 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Ontem às 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Lágrimas no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: saiba o que aconteceu!

Há 14 min

Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: fato do noivo esconde... este segredo!

Há 34 min

Bárbara Parada mostra o outro lado da sua vida: «Nas redes sociais tudo parece incrível, mas...»

Há 2h e 20min

Ana Barbosa: "Hoje tive de tomar uma das decisões mais injustas comigo"

Há 3h e 10min

Decoração inesperada da casa de banho e até um "polícia": tudo o que ninguém viu do casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro!

Há 3h e 42min
Ver Mais Outros Sites