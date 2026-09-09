Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável

Joana Albuquerque voltou a entrar no mundo dos reality shows e, desta vez, quis registar em vídeo um dos momentos mais especiais antes da sua entrada no Big Brother All Stars: a reação dos pais à novidade.

A concorrente começou por testar o amor dos progenitores e lançou uma pergunta aparentemente simples: "De 0 a 10, quanto é que gostam de mim?" A resposta, contudo, rapidamente ultrapassou aquilo que seria expectável numa escala convencional.

Entre risos e cumplicidade, Joana aproveitou ainda para recordar que se tinha despedido e perceber se os pais apoiariam essa decisão caso o motivo fosse não se sentir bem no trabalho que estava a desempenhar. A resposta foi clara: o mais importante seria que a filha estivesse bem.

A grande revelação

Depois de preparar o terreno, Joana chegou finalmente à novidade que tinha para contar. A concorrente revelou aos pais que estava de regresso aos reality shows e que tinha sido escolhida para integrar o elenco do Big Brother All Stars.

Se Joana provavelmente já imaginava que a notícia iria provocar uma reação forte, dificilmente poderia prever o momento que se seguiu. O choque, a surpresa e a incredulidade dos pais tornam a gravação num dos momentos mais divertidos do seu regresso à televisão.

A reação não passou despercebida e rapidamente se percebeu que a entrada de Joana no reality show não era propriamente algo que os pais estivessem à espera de ouvir naquele momento.

De volta aos reality shows

Depois de já ter vivido anteriormente a experiência, Joana Albuquerque prepara-se agora para enfrentar um novo desafio no Big Brother All Stars, desta vez ao lado de concorrentes que também têm passado pelos formatos mais marcantes da televisão portuguesa.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, ficou registada a reação daqueles que certamente serão alguns dos seus maiores apoiantes nesta nova aventura: os pais.

E uma coisa é certa: se a entrada no Big Brother All Stars promete dar que falar, a forma como Joana contou a novidade em casa já deixou uma boa história para recordar.