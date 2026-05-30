Os resultados estão à vista. Após perda de peso, Joana Albuquerque posa em biquíni e mais sexy do que nunca

Joana Albuquerque está de férias em Ibiza, nas Baleares, Espanha, e tem partilhado vários registos fotográficos naquele paraíso. Contudo, não são as águas cristalinas e as praias de sonho que têm chamado a atenção dos fãs, mas sim a sensualidade da vencedora do Big Brother - Duplo Impacto, que está mais esbelta do que nunca.

Recentemente, a jovem de Cascais contou aos fãs que estava focada num desafio de fitness, designado de 'Seventy Five Hard'. Este desafio consiste em 75 dias de muito exercício físico e de uma alimentação extremamente saudável e equilibrada, que exclui açúcares e comida processada.

Os resultados estão à vista e Joana Albuquerque está mais magra, mais definida, e a fazer suspirar tudo e todos com as fotos em que surge de biquíni reduzido nas suas férias.

Este sábado, 30 de maio, a 'beta de Cascais' partilhou um conjunto de fotografias e os elogios somaram-se na caixa de comentários. «Guapaaaa🔥», «Divaaaa, aproveita muito estamos aqui a desejar o melhor pra ti ❤️», «10/10 🫠», «Que maravilha!», «és maravilhosa ❤️», «🔥🔥», pode ler-se.