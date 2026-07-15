Joana d'Albuquerque exibe compra de luxo e deixa a Internet boquiaberta

Joana d'Albuquerque voltou a dar que falar nas redes sociais e, desta vez, o motivo foi uma compra de luxo que dificilmente passou despercebida aos seguidores.

A ex-concorrente do Big Brother surpreendeu ao revelar que comprou um novo carro de luxo da Mercedes. Joana fez questão de exibir a nova aquisição nas redes sociais e, como já é habitual, recorreu ao humor para assinalar o momento.«O outro estava sujo então troquei…», escreveu na descrição da publicação, numa frase bem-humorada que rapidamente chamou a atenção dos internautas.

Conhecida pela sua personalidade irreverente e pelo sentido de humor, a ex-concorrente do reality show voltou, assim, a surpreender quem a acompanha diariamente nas redes sociais.