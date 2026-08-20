Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona
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Joana d'Albuquerque está prestes a embarcar numa nova aventura e decidiu levar os seguidores consigo. A vencedora de reality shows começou a revelar, aos poucos, os detalhes da nova casa e, logo no primeiro vídeo, houve um pormenor que se destacou pela carga emocional.
Através das redes sociais, Joana d'Albuquerque anunciou uma nova rubrica dedicada à casa para onde se prepara para se mudar. A ex-concorrente decidiu mostrar todo o processo aos seguidores e, para começar, partilhou aquilo a que chamou o “episódio zero”.
Neste primeiro vídeo, Joana revelou algumas das peças de decoração que já adquiriu e deu também a conhecer um pouco do estilo que pretende imprimir ao novo espaço. E uma coisa ficou desde logo clara: o bege não será propriamente a cor dominante.
Conhecida pela personalidade irreverente, a "beta de Cascais" explicou que quer que a casa reflita precisamente essa faceta. A decoração promete, por isso, fugir ao convencional e ter muita personalidade, com peças que não passam despercebidas.
Mas houve um objeto em particular que acabou por ganhar um significado muito mais especial. Entre as escolhas para a nova casa está um candeeiro em forma de bola de espelhos, uma peça que, para Joana, representa muito mais do que uma simples opção decorativa. A vencedora de reality shows revelou que o candeeiro é uma homenagem ao avô, já falecido, e explicou a ligação emocional à casa. Quando o avô vivia naquele espaço, existia ali um salão de festas, o que tornou a escolha da peça numa forma de manter viva essa memória.
Assim, entre escolhas arrojadas e uma decoração que promete ser tudo menos aborrecida, Joana d'Albuquerque começa a abrir as portas da nova casa. E, pelo que mostrou neste primeiro “episódio”, há muito mais para descobrir nos próximos capítulos.
Veja o vídeo.