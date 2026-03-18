Surpreendente! Joana d’Albuquerque tem emprego internacional… sem emigrar

Joana d’Albuquerque tem um novo desafio profissional. A vencedora do Big Brother - Duplo Impacto mudou de vida há já um ano, mas só agora tornou pública esta decisão.

A ex-concorrente dedica-se, agora, à área das finanças e dos investimentos e trabalha remotamente para os EUA. «Eu sou responsável de marketing de uma empresa. Basicamente vendo software de trading a pessoas que queiram fazer investimentos.».

Joana d’ Albuquerque revelou ainda que esta mudança tem já mais de um ano de história e que está prestes a assinalar uma data especial:

«Faço trading há mais ou menos um ano e meio e daqui a exatamente 15 dias é o meu aniversário de um ano na empresa.»