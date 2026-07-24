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Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

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Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca - Big Brother
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Depois de uma notória transformação física, Joana D'Albuquerque voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar um conjunto de fotografias de um passeio de barco pelo rio Tejo, na companhia das amigas.

Joana D'Albuquerque voltou a dar que falar nas redes sociais. A influenciadora digital desfrutou de um passeio de barco pelo rio Tejo, na companhia de um grupo de amigas, e fez questão de partilhar vários registos do momento com os seus seguidores.

Nas fotografias, Joana surge descontraída e bem-disposta, aproveitando o dia de verão para posar em diferentes momentos a bordo da embarcação. Com um visual fresco e poses mais ousadas, a vencedora do Big Brother - Duplo Impacto evidenciou a sua nova silhueta, resultado da perda de peso que tem vindo a mostrar ao longo dos últimos meses.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e comentários, com muitos seguidores a elogiarem não só a transformação física de Joana, mas também a confiança e a felicidade que transmite nas imagens.

Veja a publicação

 

Temas: Joana D'Albuquerque Fotos Sexy Biquini

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