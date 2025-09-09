Inês Morais surge ao lado de ex-concorrente que fez história e leva fãs à loucura

Os rumores já circulavam há algum tempo nas redes sociais e geravam confusão entre os seguidores: afinal, Joana d’Albuquerque e Inês Morais seriam a mesma pessoa? A semelhança entre as duas ex-concorrentes era tantas vezes comentada que, para muitos, a dúvida persistia.

Foi Inês Morais quem decidiu brincar com a situação e acabar, de vez, com os boatos. Nas redes sociais, partilhou um vídeo divertido onde surge ao lado de Joana d’Albuquerque, acompanhado de um áudio que repetia a frase em inglês “We’re not the same person” (“Não somos a mesma pessoa”, em português).

Para reforçar o tom bem-humorado, Inês deixou ainda uma legenda irónica: «Agora que já nos viram no mesmo sítio podem concluir que não somos a mesma pessoa? Obrigada 💅🏼».

A publicação rapidamente se tornou viral e os comentários multiplicaram-se. Entre gargalhadas e mensagens de entusiasmo, os fãs mostraram-se radiantes por finalmente verem as duas juntas. «Eu não sabia que precisava de vos ver juntas, até agora. As mais mais», «Eu vivi para ver isto!» e «Eu amooooo. As minhas favoritas» foram apenas algumas das reações deixadas na caixa de comentários.

O encontro inesperado acabou por transformar um rumor em motivo de boa disposição, reforçando a ligação das duas às suas comunidades de fãs e deixando no ar a vontade de novas partilhas em conjunto.