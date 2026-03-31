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  • Secret Story
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Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show - Big Brother

Joana D'Albuquerque, Jéssica Vieira e Márcia Soares partilharam vídeos juntas nas redes sociais e falaram em “energia de vencedoras”, frase que rapidamente chamou a atenção dos fãs do formato.

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Joana D'Albuquerque, Jéssica Vieira e Márcia Soares voltaram a mostrar a forte amizade que as une fora dos reality shows. Nas redes sociais, as três ex-concorrentes partilharam vários vídeos juntas, onde surgem em momentos de descontração e boa disposição.

Na legenda das publicações, pode ler-se a expressão “energia de vencedoras”, frase que rapidamente chamou a atenção dos seguidores e gerou várias reações nos comentários.

Embora nem todas tenham conquistado o primeiro lugar nos respetivos programas, as três marcaram presença em algumas das edições mais faladas do reality show da TVI. Márcia Soares destacou-se no Big Brother 2023, onde chegou à final e terminou a competição no terceiro lugar, tornando-se uma das concorrentes mais comentadas da edição.

Já Joana D'Albuquerque conquistou o público em 2021, quando se sagrou vencedora do Big Brother – Duplo Impacto, um formato especial que juntou concorrentes de diferentes edições.

Por sua vez, Jéssica Vieira também saiu vencedora de uma edição do reality show, ao triunfar no Big Brother Verão.

Temas: Joana D'Albuquerque Jéssica Vieira Márcia Soares

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