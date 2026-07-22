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Joana d'Albuquerque surpreende todos ao surgir junto de uma das influenciadoras do Brasil mais faladas do momento

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Joana d'Albuquerque surpreende todos ao surgir junto de uma das influenciadoras do Brasil mais faladas do momento - Big Brother
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Ninguém estava à espera deste encontro. Joana D'Albuquerque e uma das influenciadoras brasileiras mais populares da atualidade juntaram-se em Lisboa e surpreenderam os seguidores.

Joana D'Albuquerque voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar um encontro muito especial. A ex-concorrente do Big Brother 2021 surgiu ao lado de Mariana Menezes, mais conhecida nas redes sociais por Mari Menezes, uma das influenciadoras digitais brasileiras mais populares da atualidade.

As duas juntaram-se para uma transmissão em direto nas redes sociais, numa live que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs de ambas.

Mari Menezes encontra-se de férias em Lisboa, onde está a desfrutar de alguns dias de descanso na companhia de amigos vindos do Brasil. A passagem pela capital portuguesa acabou por proporcionar este encontro com Joana D'Albuquerque, que ficou conhecida como a irreverente "beta" de Cascais durante a sua participação no reality show da TVI.

A cumplicidade entre as duas foi evidente ao longo da emissão em direto, com boa disposição, muitas gargalhadas e uma interação que conquistou os seguidores dos dois lados do Atlântico. O momento não demorou a espalhar-se pelas redes sociais, deixando os fãs surpreendidos com esta improvável, mas divertida, união entre duas personalidades que têm marcado presença no universo digital.

Veja a imagem.

Temas: Joana d'Albuquerque Mari Menezes Influenciadora Digital Brasil

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