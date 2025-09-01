Joana Diniz partilha a sua fotografia mais bonita: "olho para mim e vejo uma nova Joana"

Dois em um: férias e corpo de sonho. Veja aqui as imagens sensuais das férias de Joana Diniz

Joana Diniz, ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother, partilhou uma imagem lindíssima sua, acompanhada de uma uma reflexão marcante sobre si, que emocionou a Internet.

Na mensagem, Joana abriu o coração sobre a importância de redefinir prioridades e encontrar serenidade, deixando ainda palavras de força para quem a segue: “Às vezes, o melhor que podemos fazer é parar e redefinir o caminho", começou por referir.

"Perceber que não precisamos do mundo inteiro, apenas do que é verdadeiro, do que é sincero, do que realmente nos faz bem. Hoje, sei que a paz está em escolher menos, mas escolher melhor", acrescentou.

A jovem de 32 anos sublinhou: "Hoje olho para mim e vejo uma nova Joana. Diferente por fora, muito mais diferente por dentro. Hoje tenho força, garra e uma fé que me sustenta. Hoje vivo com mais calma, com mais verdade, com paz no coração".

"Partilho isto porque sei que muitos de nós carregamos dores em silêncio. E quero dizer-vos que tudo passa. Mesmo quando parece que não, passa. E quando passa, deixa-nos mais fortes, mais inteiros e, acima de tudo, mais gratos pela vida que renasce dentro de nós", acrescentou.

No fim, Joana Diniz rematou com uma dedicatória especial: "Este texto dedico a todas as minhas seguidoras que partilham as suas histórias comigo. Estou, estarei sempre convosco.”

O testemunho emocionado de Joana Diniz rapidamente gerou reações entre os seguidores, que se identificaram com a mensagem e deixaram várias palavras de apoio.

