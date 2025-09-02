Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral

Joana Diniz protagonizou um momento viral ao fazer um vídeo sobre um perfume, que foi partilhado nas stories do Instagram. O momento é aflitivo e cómico ao mesmo tempo e não vai querer perder.

Tudo aconteceu enquanto a ex-concorrente de reality-shows fazia publicidade a um determinado perfume. Joana Diniz borrifou-se de tal forma que acabou por se engasgar com o perfume que inalou.

O momento ficou viral porque Joana Diniz ficou sem conseguir falar devido ao perfume que inalou, sendo obrigada a interromper o storie a meio.

Veja o momento em baixo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Joana Diniz.