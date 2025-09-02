Ao Minuto

18:54
03:29

18:48
02:07

18:46
02:38

18:35
04:19

18:29
01:48

18:27
04:56

18:26
02:27

18:11
02:29

17:30
01:17

17:28
03:25

17:07
02:04

17:03
05:24

16:57
16:34
06:54

16:18
05:41

15:59
08:31

15:46
04:08

15:29
15:28
05:49

15:16
07:08

14:00
12:10
07:22

12:07
07:11

12:00
02:48

11:53
07:08

Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral

  • Big Brother
  • Há 2h e 11min
Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral - Big Brother

A ex-concorrente teve um incidente durante um storie.

Joana Diniz protagonizou um momento viral ao fazer um vídeo sobre um perfume, que foi partilhado nas stories do Instagram. O momento é aflitivo e cómico ao mesmo tempo e não vai querer perder. 

Tudo aconteceu enquanto a ex-concorrente de reality-shows fazia publicidade a um determinado perfume. Joana Diniz borrifou-se de tal forma que acabou por se engasgar com o perfume que inalou.

O momento ficou viral porque Joana Diniz ficou sem conseguir falar devido ao perfume que inalou, sendo obrigada a interromper o storie a meio.

Veja o momento em baixo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Joana Diniz. 

 

