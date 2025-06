Joana Diniz mostra novo penteado da filha Valentina e encanta os fãs

Joana Diniz voltou a encantar os seus seguidores com um momento doce da filha Valentina. A ex-concorrente do Secret Story partilhou, nas redes sociais, uma imagem amorosa da menina com o novo penteado, onde se pode ver Valentina de tranças e com um sorriso tranquilo. Na legenda, Joana escreveu apenas: "Tranças com ela."

Simples, mas carregado de ternura, o registo rapidamente reuniu comentários de carinho por parte dos fãs, que acompanham de perto a maternidade dedicada da ex-participante dos reality shows da TVI.

O percurso de Joana Diniz na televisão

Joana Diniz tornou-se conhecida do grande público em 2013, ao participar na quarta edição do Secret Story – Casa dos Segredos. O seu temperamento forte, espontaneidade e a relação intensa com o concorrente Luís Nascimento marcaram a temporada, tornando-a numa das figuras mais populares da edição.

Desde então, Joana manteve-se ligada ao universo dos reality shows da TVI: participou no Desafio Final 3 (2014), onde voltou a dar que falar com a sua personalidade vincada. Em 2019, integrou o elenco de Like Me, um formato mais centrado na partilha digital. Mais recentemente, regressou à televisão em Big Brother - Duplo Impacto (2021), onde mostrou uma faceta mais madura, conciliando a participação com o papel de mãe. Em 2024, Joana Diniz fez parte do leque de concorrentes do Secret Story - Desafio Final.

Ao longo do tempo, Joana tem partilhado com os seguidores momentos do seu dia a dia, com destaque para o crescimento da pequena Valentina, que é hoje o centro da sua vida.