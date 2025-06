Joana Diniz dá «grito» e mostra lado nunca antes visto: «Estou a falhar (...) a ficar áquem»

Joana Diniz recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sentido e arrepiante sobre o facto de ter de conciliar a maternidade com a vida profissional - numa altura em que abriu o seu primeiro salão de cabeleireiro.



«Ser mãe a solo já é, por si só, um ato de coragem diário. Ser empresária, então, é como entrar num ringue todos os dias — com sonhos, metas e responsabilidades como adversários que não descansam. Agora, imagina conciliar os dois. Sozinha», começou por escrever no Instagram.

A ex-concorrente de 32 anos continuou: «Abri o meu espaço com amor, dedicação e a certeza de que era um passo em frente na minha vida. E foi. Mas com ele veio também uma agenda cheia, dias que parecem não ter fim e noites que mal me deixam descansar. Tento ser tudo — mãe presente, profissional exemplar, mulher forte. Mas às vezes, o corpo falha. E a alma, essa, grita em silêncio».



«Há dias em que me sinto a 200km/h, sem conseguir ver bem a estrada. Com as mãos no volante, sim, mas com os olhos cansados, o coração apertado e uma culpa constante a sussurrar que não estou a conseguir chegar a tudo. Que estou a falhar como mãe, como empresária, como mulher. Que estou a ficar aquém», confessou Joana Diniz.

A jovem acrescentou: «Mostro que está tudo bem, porque às vezes é mais fácil vestir a armadura do que explicar as cicatrizes. Mas nem sempre está tudo bem. E está tudo bem com isso. Porque sou humana. Porque o amor que dou à minha filha e a paixão que tenho pelo meu trabalho não se medem pela quantidade de horas que durmo ou pelo número de tarefas que consigo concluir num dia».

«Talvez ninguém entenda. Ou talvez muitas mulheres vão entender exatamente o que estou a dizer. Esta partilha não é um pedido de ajuda, é um grito de verdade. Porque ser forte também é saber admitir que estamos cansadas. Que precisamos respirar. Que merecemos colo, mesmo quando o mundo nos vê como inquebráveis», adiantou Joana.

No fim, a ex-concorrente concluiu: «A todas as mulheres que, como eu, se sentem em piloto automático, a correr contra o tempo, saibam: não estão sozinhas. Somos muitas. E juntas, mesmo em silêncio, somos ainda mais fortes. Com amor, Joana».

