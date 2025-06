«Exaustão» e «ataque de pânico»: Joana Diniz faz desabafo arrepiante após episódio assustador

Joana Diniz está a atravessar uma fase difícil. Esta quarta-feira, 11 de junho, recorreu às redes sociais para fazer um sentido desabafo, em que revela que o cansaço a levou a ter um «ataque de pânico».

Foi através das redes sociais que a ex-concorrente do Secret Story falou sobre o assunto e referiu que teve, inclusive, de abrandar o ritmo de trabalho. «Estou numa fase em que eu própria não estou bem comigo mesma (…). O que me aconteceu foi que, anteontem, tive um ataque de pânico muito grande depois de vir do arraial», começou por dizer.

Sem rodeios, Joana Diniz frisou que esta quebra que teve se deveu à «exaustão» e ao «cansaço deste último mês». A cabeleireira viu-se até obrigada a adiar marcações no seu salão e aproveitou para agradecer às clientes pela compreensão. «Senti que tenho que parar uns dias. Estou em casa desde terça, vou só trabalhar na segunda-feira (…). Gostava muito que compreendessem este meu lado humano, que precisa de descansar», prosseguiu.

«Imagina conciliar os dois, sozinha»: Joana Diniz faz desabafo

Ainda no dia anterior, 10 de junho, Joana Diniz tinha recorrido às redes sociais para fazer um desabafo sentido e arrepiante sobre o facto de ter de conciliar a maternidade com a vida profissional - numa altura em que abriu o seu primeiro salão de cabeleireiro.



«Ser mãe a solo já é, por si só, um ato de coragem diário. Ser empresária, então, é como entrar num ringue todos os dias — com sonhos, metas e responsabilidades como adversários que não descansam. Agora, imagina conciliar os dois. Sozinha», começou por escrever no Instagram.

A ex-concorrente de 32 anos continuou: «Abri o meu espaço com amor, dedicação e a certeza de que era um passo em frente na minha vida. E foi. Mas com ele veio também uma agenda cheia, dias que parecem não ter fim e noites que mal me deixam descansar. Tento ser tudo — mãe presente, profissional exemplar, mulher forte. Mas às vezes, o corpo falha. E a alma, essa, grita em silêncio».



«Há dias em que me sinto a 200km/h, sem conseguir ver bem a estrada. Com as mãos no volante, sim, mas com os olhos cansados, o coração apertado e uma culpa constante a sussurrar que não estou a conseguir chegar a tudo. Que estou a falhar como mãe, como empresária, como mulher. Que estou a ficar aquém», confessou Joana Diniz.