Joana Diniz está noiva? Ex-concorrente acaba com as especulações e mostra o anel: «Deixem-me que vos diga...»

Joana Diniz mostra anel no dedo... mas garante: “Estou uma bela de uma solteirona”

A ex-concorrente da Casa dos Segredos voltou a brincar com os fãs e respondeu com estilo a uma pergunta sobre a sua vida amorosa.

Através dos stories do Instagram, Joana Diniz foi questionada por um seguidor se estava a namorar. A resposta surgiu com uma pitada de humor (e alguma provocação): a influencer mostrou um anel no dedo — o que poderia sugerir um compromisso — mas rapidamente desfez as dúvidas.

«Apesar de me terem arranjado 3 namorados num mês e um pedido de namoro. Deixem-me que vos diga que estou uma bela de uma solteirona», escreveu, deixando claro que continua solteira... apesar das aparências.

Tudo isto devido a uma brincadeira recente...

Bruno de Carvalho e Joana Diniz protagonizaram este domingo, dia 18 de maio, um momento que está viral nas redes sociais: um pedido de casamento (a brincar, claro). Tudo aconteceu no batizado do filho de Daniela Santos, ex-concorrente do Dilema e do Secret Story - Desafio Final - a que os dois foram a fazer 'pandam'.

O momento foi partilhado nos stories do Instagram de Joana Diniz: «A sorte é que somos tão amigos, que podemos brincar com a situação», escreveu Joana Diniz na legenda do vídeo em que Bruno de Carvalho coloca um anel do dedo de Joana. Depois, a jovem mostra a foto do anel azul.

Curiosidade sobre o batizado:

Joana Diniz, de 32 anos, mostrou-se muito elegante este domingo, dia 18 de maio, com um vestido azul cai-cai, que salienta as suas curvas. Este foi o look incrível escolhido para levar a um batizado. Mas não é um batizado qualquer, porque o filho é de Daniela Santos, com quem Joana tem uma longa história...

Quando as duas entraram no Desafio Final ficámos a saber que tinham sido muito amigas em tempos, mas que se tinham chateado e já não se falavam há alguns anos.

Ao que parece, a participação no reality show veio mudar isso e a amizade de longa data foi reata, com Joana Diniz a ser convidada para o batizado do filho de Daniela Santos.