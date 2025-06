Joana Diniz interrompe viagem para fazer paragem importante: «Precisei…»

Joana Diniz está de viagem até ao Porto para aproveitar o São João, mas aproveitou para fazer uma paragem muito especial a meio do caminho.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother partilhou os detalhes da viagem e mostrou-se no Santuário de Fátima acompanhada pela filha, Valentina.

«Hoje parei aqui. Precisei. Só para agradecer», escreveu Joana Diniz na legenda de uma das fotografias onde mostra o Santuário. Nas outras, mostra-se a acender velas com a filha.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Joana Diniz.