Joana Diniz mostra transformação incrível. Veja o resultado

Joana Diniz, ex-concorrente do Big Brother, iniciou um novo capítulo na sua vida profissional ao abrir o seu próprio salão de cabeleireiro este ano. Com uma paixão evidente pelo mundo da beleza, Joana tem vindo a partilhar momentos especiais com as suas clientes, como uma transformação recente que deixou todos rendidos.

Num story partilhado no Instagram, mostrou o antes e depois de uma cliente, com a legenda: «Vamos pôr esse cabelo liso, hidratado e sedoso?», revelando um resultado impressionante — um cabelo brilhante, cuidado e cheio de vida.

ANTES:

DEPOIS:

Desde a abertura do salão, Joana tem recebido inúmeras mensagens de apoio e carinho. Há duas semanas, num post emotivo, escreveu: «Estou à vossa espera. Poder receber-vos no meu salão tem sido único. Gratidão é o que tenho no coração. Amo o que faço, e as minhas clientes sentem isso».

As reações foram imediatas, com fãs e seguidores a deixarem comentários como: «deve ser maravilhoso o teu atendimento, pelo menos boa energia não falta. Muito sucesso», «muito sucesso Joaninha, em tudo! Vida feliz» e «um dia vou aí cortar o cabelo só para conhecer a Joaninha! És linda, tens muito bom coração».

A autenticidade, o carinho e a dedicação de Joana são visíveis em cada detalhe, tornando o seu novo espaço não apenas um salão de beleza, mas um local onde cada cliente se sente especial. O sucesso tem sido evidente, e Joana Diniz mostra, mais uma vez, que quando se faz o que se ama, o brilho é inevitável.

Percorra a galeria de fotografias da inauguração do salão da ex-concorrente do Secret Story.

