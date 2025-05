O desabafo inesperado de Joana Diniz: «Quem mais anda a sofrer com isto?»

Joana Diniz recorreu às redes sociais para fazer um desabafo relacionado com a filha, Valentina, que está muito fã de um popular desenho animado, o Stitch: «Aqui em casa nem o meu cão escapa a febre do stitch 😂», começou por referir.

«Quem mais anda a sofrer com isto?Peluches do stitch, pratos do stitch, malas do stitch, sapatos do stitch, batons do stitch,cuecas do stitch... Já não aguento com o boneco», escreveu a ex-concorrente na legenda da publicação no Instagram.

Na partilha, Joana Diniz, de 31 anos, mostra a pequena Valentina de cinco anos agarrada ao cão, com um peluche do Stitch. As fotografias renderam muitos elogios da parte dos fãs e seguidores da ex-concorrente.

«Ooooh que foto linda 🥰🥰🥰que doçura sem palavras 🥰🥰🥰»; Casal lindo ela é linda ele uma fofura 🥰🥰❤❤❤; «Que fofura ❤️❤️🙌tenho o mesmo e chama se Paco😂» , lê-se em alguns dos comentários à publicação de Joana Diniz.

