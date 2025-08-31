Joana Diniz deixa alerta e emociona fãs: «Carregamos dores em silêncio»

Sobe a temperatura! Joana Diniz dispara os termómetros ao posar em biquíni no paraíso

Joana Diniz recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo marcante. A ex-concorrente dos reality shows da TVI publicou no Instagram uma fotografia a preto e branco acompanhada de um longo texto onde refletiu sobre mudanças pessoais e emocionais.

Na mensagem, Joana abriu o coração sobre a importância de redefinir prioridades e encontrar serenidade, deixando ainda palavras de força para quem a segue:

“Às vezes, o melhor que podemos fazer é parar e redefinir o caminho.

Perceber que não precisamos do mundo inteiro, apenas do que é verdadeiro, do que é sincero, do que realmente nos faz bem.

Hoje, sei que a paz está em escolher menos, mas escolher melhor.

Hoje olho para mim e vejo uma nova Joana. Diferente por fora, muito mais diferente por dentro. Hoje tenho força, garra e uma fé que me sustenta. Hoje vivo com mais calma, com mais verdade, com paz no coração.

Partilho isto porque sei que muitos de nós carregamos dores em silêncio. E quero dizer-vos que tudo passa. Mesmo quando parece que não, passa. E quando passa, deixa-nos mais fortes, mais inteiros e, acima de tudo, mais gratos pela vida que renasce dentro de nós. 🤍

Este texto dedico a todas as minhas seguidoras que partilham as suas histórias comigo. Estou, estarei sempre convosco.”

O testemunho emocionado de Joana Diniz rapidamente gerou reações entre os seguidores, que se identificaram com a mensagem e deixaram várias palavras de apoio.