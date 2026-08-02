Joana Diniz emociona-se ao falar de pessoa especial que lhe mudou a vida

Joana Diniz recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem carregada de emoção dedicada a uma das pessoas mais importantes da sua vida.

A ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos fez uma viagem ao passado e revelou como tudo começou entre as duas, destacando o papel que a amizade e a confiança tiveram no percurso de ambas.

Na legenda de uma fotografia onde surge ao lado da amiga, Elizângela Rodriguez, Joana começou por recordar o momento em que se cruzaram pela primeira vez. "Uma parceria leal e contínua pode mesmo mudar vidas. A sério. Há seis anos, conheci a Elizângela num simples scroll de Instagram. Tinha acabado de ser mãe, estava sem autoestima e sonhava colocar extensões… mas não tinha possibilidades financeiras para isso."

De seguida, revelou que só mais tarde ficou a conhecer toda a realidade vivida por Elizângela naquela fase da vida. "Do outro lado, estava ela - cheia de talento e garra, a bater de porta em porta à procura de uma oportunidade, num meio onde muitas vezes as portas se mantêm fechadas. Vivia num T0 com o filho e fazia render o pouco que tinha. Só soube de tudo isto dois anos depois."

Joana Diniz explicou ainda que foi precisamente dessa união que nasceu uma parceria que acabaria por transformar o percurso das duas. "Na altura, ela podia ajudar-me com o trabalho, mas faltava o essencial: o cabelo. Foi aí que surgiu a ajuda certa, no momento certo - e a partir daí, tudo mudou. Com as minhas redes sociais, comecei a mostrar o trabalho dela. E, pouco a pouco, esse talento começou a chegar a cada vez mais pessoas… até que hoje construiu o próprio império."

A publicação terminou com uma declaração de orgulho e admiração pela amiga, sublinhando que a relação construída ao longo dos últimos seis anos continua a ser um dos pilares da sua vida. "Tenho o maior orgulho nela e em todo o seu percurso. Somos amigas, somos leais, somos confidentes. Todo este caminho também foi construído com base na minha credibilidade ao longo destes seis anos - onde mostrei cada passo, cada transformação, sempre com verdade. Ela tem o meu respeito para a vida. E eu tenho um orgulho destemido por tudo o que ela é hoje. E para quem ainda duvida… uma boa parceria muda mesmo vidas. Nós somos a prova disso."

Veja as fotografias partilhadas por Joana Diniz na galeria que preparámos para si

