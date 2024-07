Joana Diniz revela novas informações do seu estado de saúde: «É algo bem mais complexo»

Na semana passada, Joana Diniz partilhou com os seguidores que esteve internada e regressou a casa após «assinar um termo de responsabilidade». No domingo, dia 21 de julho, a ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos e Big Brother - Duplo Impacto atualizou os seguidores sobre o seu estado de saúde, revelando que se trata de algo «complexo». «Não têm sido dias fáceis (atrevo-me a dizer que nunca me senti tão mal em 31 anos de vida). Não consigo atender telefonemas e só hoje consegui levantar-me minimamente bem. Na terça-feira, tenho outra consulta e, assim que o meu relatório estiver completo, voltarei aqui para vos informar. Agradeço as mensagens de carinho», começou por partilhar nas stories da sua página de Instagram.

A ex-concorrente explicou ainda: «Tudo começou com ‘tremeliques’ no olho na semana passada, que depois evoluíram para calafrios e, por fim, dores de cabeça insuportáveis que me impediam de me levantar. Realizei todos os exames, incluindo a extração de líquido da espinha, e temos uma ideia aproximada do que se passa, mas falta-me a consulta. Não se trata de enxaquecas; se fosse, poderia ser tratado com medicação mais ou menos forte». Joana Diniz acabou por finalizar: «É algo bem mais complexo, mas acredito que será resolvido. Na terça-feira, terei mais informações para partilhar convosco».