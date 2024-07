Joana Diniz fala sobre desespero após separação: «Se eu mandasse uma guinada com o meu carro isto acabava»

Joana Diniz ficou conhecida do público português desde a sua participação na «Casa dos Segredos», em 2013. Aos 26 anos, a ex-concorrente estava à espera da sua primeira filha, Valentina, quando a sua vida pessoal se desmoronou. O que deveria ser um momento de alegria transformou-se num cenário repleto de adversidades, após separar-se do pai da bebé.

«[Esta altura] não foi complicada pela separação em si», explicou. «Estava grávida pela primeira vez. (…) Já não vivia com a minha mãe há 2 anos. Tenho de voltar para casa da minha mãe e com um problema que era: eu grávida, separada, frustrada, ser mãe solteira e a minha mãe com cancro».

Num momento particularmente sombrio, Joana chegou a considerar desistir da vida: «Eu ia a conduzir e (…) pensava muitas vezes “se eu mandasse para aqui uma guinada com o meu carro isto acabava”. Só que a minha vida é bem mais do que isso. A nossa vida é bem mais do que isso. Coisas más acontecem a todas as pessoas e as pessoas acham que só aos outros é que acontece».

Para lidar com esta fase mais turbulenta da sua vida, Joana revelou que procurou ajuda psicológica e recorreu à hipnoterapia, que se tornaram essenciais para o seu crescimento e recuperação.

Hoje em dia, Joana está a viver um período mais estável na sua vida. A sua mãe encontra-se bem e a ex-concorrente está prestes a realizar um grande sonho: abrir o seu próprio salão de cabeleireiro e tratamentos estéticos.

Recorde-se também que, no passado dia 1 de junho, Joana Diniz deu o nó com Flávio Miguel, descrito por si como «o casamento dos seus sonhos».