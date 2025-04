A mensagem comovente de Joana Diniz que todos os homens gostariam de receber. E o feliz contemplado é... Diogo Bordin

Já não se escondem: Carolina Braga e Diogo Bordin cedem ao amor e dão beijo apaixonado. As imagens do momento aqui

Este último domingo à noite, na gala do Big Brother, dia 20 de abril, houve dois ex-concorrentes, Joana Diniz e João Ricardo, que entraram de forma surpreendente na casa mais vigiada do País disfarçados de coelhos da Páscoa. Os dois levaram ovos com consequências que tanto poderiam ser positivas como negativas.

A invasão destes dois coelhinhos da Páscoa – os ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - deram muito que falar na casa do Big Brother, e a reação de Márcia Soares, em estúdio, não passou despercebida.

Após João Ricardo e Joana Diniz terem revelado a sua verdadeira identidade aos concorrentes do Big Brother 2025, a finalista do Secret Story - Desafio Final, não deixou a passar a oportunidade, e dedicou uma mensagem muito especial a Diogo Bordin, que ainda hoje de manhã, protagonizou o primeiro beijo apaixonado na casa com Carolina Braga.

No momento de ver o que é que o ovo de Joana Diniz trazia, Diogo Bordin recebeu uma consequência positiva e teve acesso à prova do líder. No seguimento desse "presente" que deu ao modelo brasileiro, Joana Diniz deixou-lhe uma mensagem tocante, cheia de elogios:

«Acreditava que ia dar uma coisa boa ao Diogo porque gosto de pessoas, mas acima de tudo, de homens emocionais, emotivos... homens que não têm medo de transmitir aquilo que sentem, e que têm cuidado nas palavras quando sentem (...) gostava de te dizer que és uma pessoa incrível, que tens samba no pé, portanto diverte-te muito, vive a vida da maneira que tu quiseres (...) se der deu, se não der, volta-se a tentar de novo.»

Ao ouvir as palavras de Joana Diniz, Diogo Bordin não conteve a expressão e o riso de feliz e satisfeito.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

A gala de ontem à noite culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

