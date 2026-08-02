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Fora de Portugal, Joana Diniz partilha fotos em cenário que parece saído de um filme

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Fora de Portugal, Joana Diniz partilha fotos em cenário que parece saído de um filme - Big Brother
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O cenário é de fazer inveja a qualquer um.

Joana Diniz está a passar bons momentos de férias junto da família e amigos, na costa sudoeste da ilha espanhola de Gran Canaria. Numa publicação partilhada no passado sábado, dia 1 de agosto, a ex-concorrente deixou uma descrição carregada de ternura.

O carrossel, publicado pela ex-concorrente no Instagram, reúne vários momentos ao lado do namorado e da filha, Valentina. Na descrição, Joana Diniz escreveu algo simples mas cheio de significado:

«Uma vida de sorrisos que nos enchem o coração»

Veja aqui a publicação:

 

Temas: Joana Diniz Ferias

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