Fora de Portugal, Joana Diniz partilha fotos em cenário que parece saído de um filme

Joana Diniz está a passar bons momentos de férias junto da família e amigos, na costa sudoeste da ilha espanhola de Gran Canaria. Numa publicação partilhada no passado sábado, dia 1 de agosto, a ex-concorrente deixou uma descrição carregada de ternura.

O carrossel, publicado pela ex-concorrente no Instagram, reúne vários momentos ao lado do namorado e da filha, Valentina. Na descrição, Joana Diniz escreveu algo simples mas cheio de significado:

«Uma vida de sorrisos que nos enchem o coração»