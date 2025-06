'Ex' de Joana Diniz mostra-se ao lado da filha da ex-concorrente... e deixa indireta bombástica

Flávio Miguel e Joana Diniz casaram-se, mas o amor não vingou e acabaram por se separar no verão de 2024. Apesar de terem vivido um momento mais conturbado, os dois mantêm uma forte amizade e, agora, o empresário partilhou uma foto ao lado da filha da ex-mulher, Valentina, de cinco anos.

A partilha foi feita no Instagram e, apesar de Valentina não ser sua filha de sangue, Flávio Miguel considera-a uma filha do coração.

Na legenda da imagem, o ex de Joana Diniz deixou ainda uma indireta aos críticos. «Se a vida fosse vivida com mais amor e empatia acreditem que tudo era mais fácil. Não agradamos a todos, muitos não entendem mas aqui tem muito carinho e respeito e se todos vivessem e pensassem assim as crianças e adultos viviam mais tranquilos. Tudo é possível com respeito e carinho», escreveu.

Joana Diniz reagiu à publicação com alguns emojis em formato de coração. Nas fotos, aparece ainda o filho de Flávio Miguel, Rafael, e os filhos de Sónia Jesus.

Pode ver aqui as imagens em questão:

Note-se que Valentina é fruto da relação antiga de Joana Diniz com Igor Sanchez.