Joana Diniz declara apoio ao ex-marido após separação polémica com Jéssica Maria

Joana Diniz voltou a estar no centro das atenções após a separação polémica de Flávio Miguel, o seu ex-marido, e Jéssica Maria. A ex-concorrente recorreu às suas redes sociais para declarar o apoio ao ex-marido que passa por uma situação delicada.

A relação de Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, e Jéssica Maria, ex-concorrente do Secret Story, chegou ao fim e da pior maneira, dado que há troca de acusações. Desde que foi tornado público que os dois seguiram caminhos separados, que as farpas são mais que muitas e ditas em público.

No dia da mãe, Jéssica Maria publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao filho de Flávio Miguel, lamentando não poder passar o dia com o mesmo e aproveitando para reforçar o que 'sofria' na relação com o ex-companheiro. Flávio Miguel reagiu e, também através das redes sociais, não escondeu a indignação. Flávio acusou Jéssica de não estar no seu melhor em termos psicológicos e emocionais, dizendo coisas que não são verdades.

Joana Diniz reagiu à publicação do ex-marido e, nos comentários, deixou uma mensagem de apoio: “Sempre juntos até ao fim do mundo. Meu casca de bala". Nestas palavras, Joana Diniz sugere que apoia o seu ex-marido incondicionalmente, o que chamou à atenção dos internautas.

Recorde-se que Joana Diniz e Flávio Miguel casaram-se em junho de 2024, mas quatro meses depois, em outubro, anunciaram a separação. E no mês seguinte, em novembro desse ano, Flávio assumiu o novo amor com a também ex-concorrente de reality-shows. Agora, este amor chega ao fim em torno de uma grade polémica.