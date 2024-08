Joana Diniz esclarece rumores de separação de Flávio Miguel: «O Flávio não tem noção do impacto…»

Os rumores sobre uma possível separação do casal começaram a ganhar força após Flávio Miguel ter apagado todas as fotografias que tinha com Joana Diniz nas redes sociais. Este gesto gerou grande repercussão e levantou suspeitas sobre um possível término do casamento.

Para clarificar a situação e acabar com as especulações, Joana Diniz deu declarações exclusivas ao programa «Dois às 10». A ex-concorrente de reality shows afirmou: «Aborrecemo-nos e o Flávio não tem noção do impacto de apagar as fotos. Estamos bem… Eu tenho quatro fotos publicadas com o Flávio».

Desta forma, Joana desmentiu os rumores de separação que circulavam online, acrescentando que, caso ocorra alguma mudança significativa na relação, o casal comunicará diretamente: «Se nos chateámos? Sim… Mas não estamos divorciados, nem separados. Querem falar... Falem! Bem ou mal, falem… Mas não estamos separados! Quando tiver de me manifestar sobre alguma separação, manifesto…».

Relembre-se que Joana Diniz esteve recentemente no programa «Dois às 10», onde falou sobre o seu «casamento de sonho» com Flávio Miguel. Veja aqui o momento: