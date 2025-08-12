Ao Minuto

Joana Diniz expõe momento único com o ex-marido: “Tem tudo”

  • Big Brother
  • Há 1h e 52min
Joana Diniz expõe momento único com o ex-marido: “Tem tudo” - Big Brother

Joana Diniz e Flávio Miguel voltam a protagonizar um momento cúmplice que está a deixar os fãs em êxtase.

Joana Diniz e Flávio Miguel divorciaram-se há cerca de um ano, mas continuam a manter uma relação cúmplice e de grande proximidade. Recentemente, a ex-concorrente da Casa dos Segredos divulgou uma imagem onde surge o ex-marido e decidiu fazer-lhe uma declaração especial.

Na fotografia, que se trata de uma captura de ecrã de uma videochamada, Flávio Miguel surge a carregar várias caixas de repelentes contra insetos.  «O meu ex-marido faz questão que nem os insetos me chateiem», escreveu Joana Diniz na legenda, acrescentando de forma divertida: «Quem tem um ex-marido assim tem tudo.»

Veja aqui a imagem em questão: 

Joana Diniz dá lição de amor ao mundo ao levar filho do ex-marido de férias

Joana Diniz nunca escondeu que mantém uma relação de amizade com o ex-marido, Flávio Miguel, e que tem um amor imenso pelo ex-enteado, Rafael. No fim de julho, ex-concorrente do Big Brother decidiu ir viajar com a filha, Valentina, e também levou com ela o menino, por quem tem grande estima.

A cabeleireira partilhou, nos stories do Instagram, uma foto em que surge no avião com as duas crianças. 

Veja aqui as imagens:

Reconciliação à vista? Joana Diniz reaproxima-se do ex-marido e... até trocam gestos de amor

Joana Diniz e Flávio Miguel casaram-se e divorciaram-se no verão do ano passado e, depois de um período mais conturbado, decidiram construir uma relação de cordialidade entre os dois. No início de junho, o empresário surpreendeu tudo e todos ao surgir no salão de cabeleireiro da ex-concorrente da Casa dos Segredos e explicou tudo. 

«A minha vontade de hoje é estar aqui enquanto a minha ex-esposa está de férias, e muito bem, a apanhar o solzinho dela. E para quê? Para quando ela chegar, ter televisão aqui (no salão), não é, dona Joana? Não há problema. Curtam muito aí em Cuba», disse Flávio Miguel, num vídeo divulgado nas redes sociais, referindo-se ao facto de a ex-mulher estar de férias com a filha, Valentina, e com a mãe, Lurdes, em Cuba. 

Joana Diniz repartilhou o vídeo do ex-companheiro e disse: «O que seria de mim sem ti, meu amor». 

Veja aqui as imagens:

Temas: Joana Diniz Flávio Miguel

