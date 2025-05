Joana Diniz mete os pontos nos ís sobre a ligação próxima ao ex-marido

Hoje de manhã, Cláudio Ramos ligou em direto para Joana Diniz para esclarecer a relação que esta mantém com Flávio Miguel, o seu ex-marido, que se acaba de separar de Jéssica Maria, ex-concorrente da Casa dos Segredos.

A ligação de Joana Diniz ao ex-marido tem dado muito que falar, especialmente depois da cabeleireira ter elogiado Flávio Miguel, no momento em que este trocava farpas e acusações com a ex-namorada. «Sempre juntos até ao fim do mundo. Meu casca de bala» foi o comentário que Joana Diniz escreveu para o ex-marido e que incendiou a Internet e tanto deu que falar.

Em direto no Dois às 10, Joana Diniz esclareceu que mantém uma boa relação com o ex-marido e pai da sua filha, Valentina, em prol das crianças. «Só esclarecer aqui uma coisa porque eu, quando digo que eu e o Flávio seremos sempre até ao fim do mundo, é porque somos duas pessoas adultas, muito bem resolvidas graças a Deus, gostamos muito dos nossos filhos. Ele será sempre o pai da Valentina com todo o amor e o carinho, eu serei sempre a mãe do coração do Rafael e é só simplesmente isto que se trata», explicou Joana Diniz, frisando não estar contra Jéssica Maria.

«Eu não quero saber de ninguém, eu não estou aqui a colocar-me em nada nem em relacionamento nenhum, até pelo contrário, quero que toda a gente seja feliz. Estou muito resolvida com a minha vida e aquilo que me foco é no meu trabalho e em ter duas crianças completamente felizes», declarou.

Veja o momento completo, no vídeo em baixo.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos questionaram ainda Joana Diniz sobre o significado da expressão «casca de bala». Joana especificou: «Não quero ser amiga mas quero ter uma relação cordial com o Flávio em prol das crianças porque, acima de tudo, é isso que a gente se preocupa, é o bem-estar de duas crianças.