Reconciliação à vista? Joana Diniz reaproxima-se do ex-marido e... até trocam gestos de amor

Joana Diniz e Flávio Miguel casaram-se e divorciaram-se no verão do ano passado e, depois de um período mais conturbado, decidiram construir uma relação de cordialidade entre os dois. Nesta quarta-feira, 9 de junho, o empresário surpreendeu tudo e todos ao surgir no salão de cabeleireiro da ex-concorrente da Casa dos Segredos e explicou tudo.

«A minha vontade de hoje é estar aqui enquanto a minha ex-esposa está de férias, e muito bem, a apanhar o solzinho dela. E para quê? Para quando ela chegar, ter televisão aqui (no salão), não é, dona Joana? Não há problema. Curtam muito aí em Cuba», disse Flávio Miguel, num vídeo divulgado nas redes sociais, referindo-se ao facto de a ex-mulher estar de férias com a filha, Valentina, e com a mãe, Lurdes, em Cuba.

Joana Diniz repartilhou o vídeo do ex-companheiro e disse: «O que seria de mim sem ti, meu amor».

Veja aqui as imagens:

De férias no paraíso com pessoa especial, Joana Diniz declara-se: «Viver a vida contigo é mágico»

Joana Diniz decidiu tirar umas férias e rumou a Cuba para desfrutar de uns dias de puro relax, na companhia da filha, Valentina, e da mãe, Lurdes.

Nas redes sociais, a ex-concorrente da Casa dos Segredos, de 32 anos, tem partilhado várias fotografias naquele destino paradisíaco e, nesta quarta-feira, 9 de junho, declarou-se publicamente à filha.

«A vida contigo é tão mais bonita, tão mais leve, tão valiosa❤️. Poder viver a vida contigo é mágico como o nosso amor.

Filha amada», pode ler-se, na legenda de uma publicação em que surge de mãos dadas com a sua companheira de vida, que já tem cinco anos.

