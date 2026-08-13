O impensável aconteceu: A soro e de pulseira amarela Joana Diniz vai parar ao hospital

Joana Diniz deixou os seguidores preocupados ao revelar um momento delicado nas redes sociais. A ex-concorrente e cabeleireira partilhou uma fotografia onde surge com uma cânula no braço, aparentemente a receber tratamento numa unidade hospitalar.

Na imagem, é possível ver o braço com o acesso colocado e ligado a um sistema de soro. «Ontem à noite estava assim», escreveu Joana Diniz, acompanhando a publicação com um emoji.

Sem revelar, para já, o que aconteceu ou o motivo que a levou a receber assistência médica, a partilha acabou por chamar a atenção dos seguidores.

A publicação surge assim de forma enigmática, ficando por esclarecer se se tratou de uma situação pontual ou de algum problema que tenha exigido cuidados médicos.