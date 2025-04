Joana Diniz expõe prints de conversa com Inês Morais: «Não quero conversas com esta desgraçada»

Elas foram amigas, discutiram, trocaram farpas… mas acabaram por ficar próximas: Joana Diniz e Inês Morais surpreendem fãs com cumplicidade fora da casa.

Apesar dos confrontos e momentos tensos vividos dentro da casa do Secret Story - Desafio Final, Joana Diniz e Inês Morais parecem ter deixado todas as divergências dentro da casa mais vigiada do país. Cá fora há um mês, a relação entre as duas deu uma reviravolta inesperada — e os fãs não poderiam estar mais surpreendidos. Ficaram bastante amigas!

Joana quebrou o silênciou e abriu o jogo nas redes sociais. Numa caixa de perguntas no Instagram, a ex-concorrente respondeu com muito bom humor às curiosidades dos seguidores sobre a atual relação com a vencedora do programa.

«Para quem me pergunta, não falamos, não trocamos números, não quero conversas com esta desgraçada», brincou, mostrando que a amizade segue forte — e cheia de piadas.

Logo a seguir, partilhou uma troca de mensagens com Inês e deixou o aviso: «Nem queiram saber do tanto que falámos e do tanto que nos rimos».

Prova de que, às vezes, as melhores amizades nascem… depois da tempestade.