Após Desafio Final, Joana Diniz e João Ricardo estão novamente juntos... Saiba tudo

Joana Diniz brilha na abertura do seu novo salão mas há um detalhe que rouba todas as atenções

Joana Diniz, ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother, esteve esta manhã no programa 'Dois às 10' e contou tudo sobre a sua vida após ter participado no Desafio Final.

A jovem de 32 anos revelou que vai lançar uma novidade que envolve um outro ex-concorrente do Desafio Final, João Ricardo, com quem Joana criou uma ligação próxima.

«Eu tenho uma novidade para lançar com o meu amigo João Ricardo, vou lançar esta semana. Esta semana vou estar com ele, vou almoçar com o meu amigo. Só amigo, não tenho paciência para homens», contou a Claudio Ramos.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as melhores imagens de Joana Diniz.