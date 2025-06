Declaração de amor! Joana Diniz abre o coração a João Ricardo: «Ter-te a meu lado é…»

Joana Diniz, ex-concorrente de reality shows, declarou-se, sem pudores nem meias palavras, ao amigo e também ex-concorrente, João Ricardo.

Os dois são padrinhos da marcha da Graça e Joana aproveitou o momento para abrir o coração, mostrando-se grata ao companheiro por tudo o que têm vivido juntos.

«Meu querido João Ricardo, nem sei bem por onde começar… Porque quando o coração está cheio, as palavras parecem sempre pequenas demais. Mas hoje, nesta aventura mágica que é marchar pela Graça, tinha mesmo que te escrever umas palavras — daquelas que vêm cá do fundo do peito», começou por escrever no Instagram.

Joana Diniz continuou: «Ter-te a meu lado nesta marcha é das maiores sortes que a vida me deu. Não és só o padrinho desta marcha, és meu companheiro de gargalhadas, cúmplice de bastidores, ombro amigo nos dias mais puxados e, acima de tudo, uma alma boa que me enche de orgulho».

«Quantos momentos já vivemos juntos nesta loucura maravilhosa? Quantas vezes nos olhámos e rimos como se fôssemos duas crianças a brincar às marchas?», disse Joana.

A ex-concorrente não se poupou em elogios: «A verdade é que tudo faz mais sentido contigo aqui. Os ensaios, as correrias, os nervos, os brilhos, os passos (certos ou trocados!)… tudo ganha outro sabor quando partilhado contigo. A tua alegria contagia, o teu carinho inspira e a tua amizade é daquelas que se guardam para a vida inteira».



«E depois… temos a nossa Graça! Este bairro que é casa, que é alma, que é história viva! Cada marchante que aqui dança carrega nas pernas o orgulho de ser da Graça, e no coração um amor que não se explica. Eu e tu sentimos isso todos os dias — no abraço de quem nos recebe, no brilho nos olhos de quem sonha a marcha connosco, na música que ecoa pelas ruelas e nos une a todos», afirmou.

Joana Diniz agradeceu ainda a João Ricardo: «Obrigada por seres tu, João. Por estares sempre, com esse teu coração gigante. Que venham muitas mais marchas, gargalhadas e aventuras — porque ao teu lado, tudo é mais leve, mais bonito e mais verdadeiro».



«Com carinho infinito, Joana Diniz (Madrinha com o coração cheio)», rematou a ex-concorrente, numa declaração de amor que fez parar a Internet.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de João Ricardo Joana Diniz neste desafio tão especial.