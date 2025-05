Este é o vídeo que volta a juntar Joana Diniz e João Ricardo. E vai surpreendê-lo

Joana Diniz e João Ricardo conheceram-se no Desafio Final da Casa dos Segredos e, desde então, formaram um bonita amizade que tem demonstrado ser cada vez mais forte, tão forte que a Marcha da Graça os convidou para serem os seus padrinhos e para representarem aquele bairro típico de Lisboa nas Marchas Populares, que desce a Avenida da Liberdade na noite de 12 de junho.

O anúncio foi feito pelos dois no passado mês de abril e, desde então, Joana Diniz e João Ricardo têm estado muito focados nos ensaios e há um vídeo, partilhado nos stories da ex-concorrente, que mostra isso mesmo. Os dois juntos de novo, de mãos dadas a marchar e cantar pelo bairro da Graça.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Joana Diniz e João Ricardo.

Recorde o anúncio da novidade

Joana Diniz e João Ricardo revelaram em abril que seriam padrinhos da Marcha da Graça: «Este ano vamos descer a Avenida como padrinhos da Marcha da Graça! Fomos convidados para representar esta marcha cheia de garra, cor, alegria e tradição e é um orgulho enorme dizer que aceitámos!», contaram nas redes sociais.

«Somos amigos, daqueles que se divertem e que levam a vida com leveza e verdade, somos genuínos, brincalhões e com o coração no sítio certo! A Marcha da Graça vai ser vivida com alma, com entrega e com muito riso à mistura. Obrigado por confiarem em nós, prometemos que vamos dar tudo para representar esta marcha como ela merece!», acrescentaram, na altura.

No Instagram, os dois têm partilhados algumas stories dos ensaios das marchas, mostrando-se sempre muito sorridentes e orgulhosos pelo desafio e pela responsabilidade que lhes foi concedida.

Nos comentários à publicação mais recente, os fãs reagiram com emoção: «A nossa madrinha no bairro ❤️», «Ficam tão ❤️❤️❤️ os dois juntos», «Aproveitem a vossa amizade, boa disposição e maravilhosas gargalhadas. Adoro-vos aos dois ❤️❤️❤️» ou ainda «Tão lindos!! E ainda mais engraçados no bairro da Graça ❤️», são apenas alguns exemplos. Joana e João não são apenas figuras conhecidas da televisão, são também amigos de verdade, daqueles que se divertem juntos e espalham boa energia por onde passam. E agora, como padrinhos da Marcha da Graça, vão certamente deixar a sua marca na festa mais lisboeta do ano.