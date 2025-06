Estes ex-concorrentes desfilaram nas Marchas Populares como padrinhos. E os nomes vão surpreender

Nem só de reality-shows vivem os ex-concorrentes. Há quem também goste de uma festa popular e tenha por isso aceite ser padrinho ou madrinha de uma Marcha da cidade de Lisboa. Foi o caso de vários ex-concorrentes dos realities da TVI.

Caras bem conhecidas do público português, vindas diretamente do universo da televisão, marcaram presença nas marchas como padrinhos e roubaram todos os olhares com os seus trajes típicos, entusiasmo contagiante e espírito bairrista.

Entre os nomes que mais deram que falar estiveram Joana Diniz e João Ricardo, que desfilaram com orgulho pela Marcha da Graça. A dupla, conhecida do grande público graças à participação em reality shows, mostrou-se completamente envolvida no espírito da tradição, conquistando o público com a sua energia e cumplicidade.

Também na Marcha de São Domingos de Benfica, o brilho não faltou. Jéssica Vieira e Heitor Nunes, outros dois ex-concorrentes do Secret Story, trouxeram uma lufada de ar fresco ao desfile.

Na Marcha da Boavista, Liliana Filipa e Daniel Gregório – ambos rostos familiares para quem acompanha desde sempre o Secret – mostraram que também sabem representar com orgulho as tradições populares.

E, claro, não podia faltar Gonçalo Quinaz, que brilhou como padrinho da Marcha do Castelo. Com a sua postura firme e um sorriso sempre presente, Quinaz trouxe carisma ao desfile.

As imagens já correm o país de norte a sul, e não há dúvidas: os ex-concorrentes conquistaram o título simbólico de reis das marchas populares deste ano.

Mais do que simples participações especiais, estas figuras públicas demonstraram respeito e paixão pela tradição lisboeta, provando que as Marchas são um palco onde todos podem brilhar – desde que haja alma, dedicação e muito amor à camisola.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens dos nossos ex-concorrentes nas Marchas Populares 2025.